C’est le troll du jour, et c’est signé le Miami Heat. À quelques heures d’affronter les Spurs en direct de Mexico, la franchise de Floride a trollé la NBA suite à une amende écopée cette semaine. Résultat ? Tous les joueurs de l’équipe sont annoncés incertains.

Tu provoques Erik Spoelstra et Pat Riley, la sanction est immédiate.

Redonnons tous les éléments pour comprendre l’histoire.

Un peu plus tôt cette semaine, le Heat était en déplacement à Oklahoma City pour tenter de vaincre le Thunder. Un match remporté par Miami grâce aux exploits de Tyler Herro, cependant le bonheur de la victoire était accompagné d’une vilaine amende. Mais pourquoi une amende ?

Et bien apparemment, comme la NBA l’a annoncé hier, le rapport de blessures envoyé par le Heat en amont de la rencontre à OKC n’était pas tout à fait clair. Des joueurs étaient plus ou moins incertains, plus ou moins assurés d’être présents, et la Ligue souhaite que ses 30 équipes jouent le jeu chaque soir en proposant un rapport détaillé de l’effectif en piste.

Per NBA: “The Miami Heat has been fined $25,000 for violating league injury reporting rules. The Heat failed to disclose an accurate game availability status for several players prior to its game vs. Oklahoma City on Dec. 14 at Paycom Center.” — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) December 16, 2022

Avec 25 000$ d’amende au compteur, disons que les soupirs étaient nombreux dans la franchise au moment de recevoir le mail.

Cependant, il y avait une belle opportunité à saisir, quitte à envoyer un message en retour à la NBA.

En effet, ce weekend c’est un moment historique qui nous attend puisque le Heat et les Spurs s’affronteront à Mexico, dans le cadre des matchs joués hors des USA et du Canada cette saison. Un peu comme nous dans un mois avec le Paris Game, sauf que c’est avant Noël que les fans mexicains seront servis. Et qui dit rencontre historique dit forcément tout le monde au garde à vous.

Well, fallait pas titiller le Heat et son staff médical.

Les 17 joueurs de l’effectif ont donc été annoncés incertains, en amont de la rencontre de ce samedi soir.

Choisissez votre mot préféré, entre probable, pas sûr, peut-être indisponible et vraiment pas top, mais le message est clair.

On attendra de voir qui se pointera sur le parquet ce soir, ce qui est sûr c’est que la NBA a dû fortement apprécier cette réponse publique du Heat.

Rendez-vous dans quelques heures à Mexico, avec une surprise totale concernant les joueurs présents sur le parquet. Et un magnifique 10/10 en trolling.