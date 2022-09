Ils ne font équipe que depuis un an mais leur association fait saliver tous les fans du Thunder. Le duo Shai Gilgeous-Alexander / Josh Giddey, un tandem appelé à figurer bientôt… parmi les meilleurs backcourts de la Ligue ? Et pourquoi pas !

C’est le genre de débat qui enflamme toujours les fanbases et celui-ci ne va pas faire exception. Si on demandait aux gens qui constitue aujourd’hui le meilleur backcourt de la Ligue, que nous diraient-ils ? Steph et Klay sans objection ? Chris Paul et Devin Booker malgré le choke de 2022 ? Un autre ? Personne ne sera vraiment jamais d’accord, et une chose est sûre ce classement a vocation à changer dans les prochaines années. Les Splash Brothers ne sont pas éternels, CP3 aura rangé les sneakers avant eux et une nouvelle génération de guards va prendre le pouvoir, se disputant ce titre honorifique de meilleur backcourt de la Ligue. C’est là qu’entre en piste notre duo SGA / Giddey. À respectivement 19 et 24 ans, les deux joueurs représentent l’avenir de leur franchise et ils ont déjà prouvé qu’ils étaient capables de bien belles choses. Shai a le niveau d’un All-Star depuis deux ans mais les blessures et le bilan collectif sont pour le moment un obstacle vers le match aux étoiles. Concernant Giddey, il a vite fait taire les doutes à coup de triple-doubles, de performances XXL et de records de précocité. Montant en puissance au fil de la saison, il a su confirmer tout le bien qu’on pensait de lui, allant chercher une place dans la All-Rookie Second Team. Avec une bonne dose de boulot estival (notamment pour son shoot et un peu de muscle en plus), il devrait vite refaire parler de lui.

Cela étant dit, que manque-t-il à ce duo pour figurer plus haut dans la liste des backcourts de la Grande Ligue ? Déjà, il va falloir un vécu commun un peu plus long car ils n’ont joué qu’une année ensemble. Ensuite, ils ont besoin de jouer des saisons pleines. Entre les blessures et une mise au placard pour cause de tanking, pas étonnant qu’ils ne dépassent pas les 50 matchs par saison. Intrinsèquement, ils ont le talent pour faire partie de la crème de la crème des backcourts et on aurait même tendance à dire que ce sera un échec s’ils ne l’intègrent pas, mais tout ne dépend pas d’eux non plus. Il faut aller chercher des résultats collectifs, aller jouer les Playoffs, sortir des performances marquantes face aux meilleurs. C’est le cap franchi la saison dernière par le duo Ja Morant / Desmond Bane par exemple, un autre tandem censé figurer au top de la liste dans les prochaines saisons. Et, qui sait, peut-être même une rivalité à naître dans les prochaines années ?

Le duo Josh Giddey / Shai Gilgeous-Alexander peut-il faire partie des meilleurs backcourts de la NBA ? Le talent dit oui, mais il faudra encore passer un cap individuellement et collectivement pour vraiment se faire sa place parmi l’élite. L’avenir leur appartient, à eux de jouer.