Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket, même à Noël. Chiche ?

Le match aura duré trois quarts-temps et demi, dommage pour les Knicks et tant mieux pour la série en cours des Sixers. Vous voulez du récap ? Vous aurez du récap. Vous voulez des highlights ? Facile à trouver. Les stats ? Elles sont juste ici. Que manque-t-il donc pour une couverture parfaite ? Les notes du match, alors en avant pour les notes du match.

# New York Knicks

Jalen Brunson (7) : c’est à trois centimètres du sol, jamais sur la main droite et ça score 120% de lay-ups, mais qu’est-ce que c’est efficace. 23 points et 11 passes à plus de 50%, Jalen c’est le meneur dont les Knicks avaient besoin, un mec qui l’ouvre uniquement quand il faut et qui joue au BASKET, ouais, en majuscule.

R.J. Barrett (6) : il a parfois montré les muscles, s’est offert un face to face en fin de match avec toute la Pennsylvanie, mais on a surtout retrouvé ce soir le RJ qui envoie de la brique (6/21). Ne mettra pas 44 points tous les soirs, n’est toujours pas le meilleur Canadien de NBA.

Julius Randle (7) : une première mi-temps incroyable avec des gros tirs, des drives à faire passer LeBron pour un maigrichon, et après deux quart-temps et demi le mec tutoyait déjà la trentaine. Un peu éteint en fin de match, il termine tout de même en 35/8/4/2 mais on a clairement l’impression que ça aurait pu finir à 45.

Quentin Grimes (5) : toujours titulaire dans cette nouvelle mouture Knicks 2022, pas sûr que ça vaille le coup de faire pousser des cheveux blancs à Evan Fournier. Match correct mais sans plus, on dirait mon appréciation de 5ème en EPS.

Mitchell Robinson (6) : 10 points, 16 rebonds et 3 contres. Mitchell Robinson c’est DeAndre Jordan, mais le DeAndre Jordan de 2015.

Immanuel Quickley (5) : on ne sait toujours pas si ce sont ces jambes qui sont longues ou son short qui est trop court.

Miles McBride (-) : nous a fait apprécier son winter body pendant cinq minutes.

Isaiah Hartenstein (4) : un match sans saveur mais une tentative de placage incroyable sur James Harden en fin de match. Gaël Fickou a validé en direct.

Jericho Sims (5) : dans la nouvelle version des Sim’s, le but du jeu est de prendre autant de rebonds que de fautes.

Evan Fournier (-) : sur la photo officielle de présentation des Knicks pour le Christmas Day, Evan fait de la trottinette tout au fond de l’image. Voilà, c’est tout.

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (8) : débuts compliqués, milieu du deuxième compliqué, mais au final ça fait toujours 35 pions et les bras en V pour célébrer la victoire. Du Joel Embiid dans le texte.

James Harden (8) : il est comme ce moustique qui te tourne autour, que tu veux écraser entre deux tongs, mais qui finit toujours par te piquer, là, pile sur le nez. 29 points, 13 passes, 4 steals, tout en malice.

Tobias Harris (4) : deux actions terminées au dessus de Jalen Brunson en transition, et le reste du temps… on ne l’a pas vu. Et vous ? Non ? Vous non plus ?

P.J. Tucker (5) : s’est évaporé en début de match comme la fumée d’un bâton d’encens, odeur jambon cru. Deux fautes rapides, a passé 20 minutes en hoodie et est revenu faire le taf par la suite. Si vous ne l’avez pas vu ce soir vous êtes juste quelqu’un de normal.

De’Anthony Melton (6) : peu de gens en parlent mais les vrais savent. De’Anthony Melton c’est un peu le Figolu de NBA, seuls les palets les plus méritants connaissent son talent. Encore cinq triples ce soir, et toujours ce statut de role player parfait pour Doc Rivers.

Danuel House Jr. (4) : dix minutes dans le club. Au Club House donc.

George Niang (6) : on lui demande de shooter alors il shoote. Au contraire de Shipper à qui on demande de ne pas chiper. Clutch à souhait, c’était plus George du Garden que George de la Jungle.

Shake Milton (5) : il a mis le temps pour scorer mais il a fini par y arriver. Shake Mis’l’temps.

Montrezl Harrell (4) : on l’emmènerait volontiers chasser l’alligator à mains nues, mais pour le basket on repassera.