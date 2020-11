Les Rockets envoient Robert Covington à Portland : RoCo refait ses valises, après Harden il va découvrir Lillard

Ce n’est pas le transfert le plus hype depuis l’ouverture du marché des transferts lundi, mais c’est un transfert qui compte. Robert Covington, arrivé à Houston début 2019, déménage une nouvelle fois pour s’installer un peu plus à l’Ouest. Direction l’Oregon pour RoCo.

Entre le transfert de Chris Paul à Phoenix qui a lancé la soirée d’hier et celui de Jrue Holiday aux Bucks qui a fait office de réveil ce matin, les Rockets et les Blazers ont réussi à se mettre d’accord sur un échange entre ailiers expérimentés. Comme annoncé par Adrian Wojnarowski d’ESPN, Robert Covington quitte Houston pour rejoindre Portland, tandis que Trevor Ariza fait le chemin inverse pour retrouver H-Town, où il a joué plusieurs saisons. Mais surtout, la franchise de l’Oregon a également accepté d’intégrer deux choix de premier tour dans le deal, à savoir son 16è choix à la Draft de mercredi soir, ainsi qu’un first round pick protégé en 2021. Comme l’indique Bobby Marks d’ESPN, le transfert ne peut pas être finalisé pour le moment car on parle de deux picks de premier tour sur deux années consécutives, et il faudra donc attendre que la Draft 2020 soit passée pour le rendre officiel. Mais ce n’est qu’une question de temps.

To clarify: The Blazers are sending Houston the 16th pick in Wednesday's draft and another future first-round pick, per sources. Deal can't be finalized until after Wednesday's draft. https://t.co/hvBf6JppS5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2020

Pour rappel, au moment de la trade deadline de février, Covington fut au cœur d’un transfert énorme impliquant pas moins de quatre équipes et 12 joueurs, dont l’ancien pivot de Houston Clint Capela. Les Rockets voulaient absolument le recruter pour pouvoir jouer leur basket micro-ball derrière James Harden et Russell Westbrook, RoCo apportant ses qualités de 3&D, son physique et sa polyvalence défensive. C’est ce que va récupérer Portland. Clairement, le profil de Covington (29 ans, 12,4 points, 6,6 rebonds, 1,6 interception, 1,3 contre en 2019-20, 35,6% à 3-points en carrière) va aider les Blazers, en particulier dans leur propre moitié de terrain, eux qui veulent maximiser les meilleures années de Damian Lillard et C.J. McCollum. Dame et ses copains restent sur une saison assez compliquée avec des blessures et des résultats décevants après la Finale de Conférence Ouest jouée en 2019, l’objectif est donc de repartir vers le haut avec le noyau actuel (Dame, C.J., Jusuf Nurkic, Hassan Whiteside ). Cependant, deux choix de premier tour, on se dit que ça fait beaucoup. Certes, il fallait mettre quelque chose dans le package car Ariza – s’il peut encore servir – a déjà 35 ans, mais quand même. En tout cas, tant mieux pour Houston. On savait que les Rockets voulaient récupérer du choix de draft dans leurs potentiels transferts de l’intersaison (ils ne possédaient aucun choix à la Draft 2020 avant ce transfert), c’est désormais chose faite. Et ça donne encore un peu plus l’impression que Houston se dirige vers une reconstruction après les demandes de déménagement de Russell Westbrook et James Harden. On verra quelles seront les prochaines étapes dans l’intersaison des Fusées mais quelque chose nous dit que cet échange ne sera pas le dernier.

Les Blazers récupèrent une pièce potentiellement importante pour les deux prochaines années au minimum, les Rockets retrouvent des bons picks de draft tout en accueillant un ancien de la maison et un vétéran respecté de la NBA, visiblement tout le monde est content.

Source texte : ESPN