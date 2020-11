Serge Ibaka est sur les tablettes de… beaucoup de monde : vrai attaquant, vrai défenseur, de l’expérience, le profil est excitant

Dans la cavalcade d’infos tombées hier soir et dans la nuit… et au petit matin, le nom de Serge Ibaka est revenu à plusieurs reprises. Pourquoi ? Car Sergio demeure l’un des free agents les plus convoités de toute la Ligue de par son profil idéal pour renforcer un contender la chasse au cuistot est ouverte, que le meilleur gagne.

On ne va pas y aller par quatre chemins, Serge Ibaka sera l’un des free agents les plus convoités à partir de vendredi soir, date de l’ouverture du marché estival automnal des transferts. Sept saisons à Oklahoma City dont l’une terminée en Finale NBA, un passage marrant à Orlando (poke Hennigan) puis le titre de champion remporté en 2019 avec les Raptors en tant que remplaçant de super-luxe, voilà un CV sur lequel ne crachera… pas grand monde. Vraie menace offensive, devenu depuis quelques saisons un danger également derrière la ligne à 3-points (38,5% la saison passée), Ibaka a pour lui l’avantage d’être aussi un féroce défenseur, meilleur contreur de la Ligue à deux reprises et même membre trois fois de la All-Defensive First Team dans ses années folles. En fin de contrat avec les Raptors, Iblocka peut aller chercher dans les 12 ou 15 millions l’année et dans cette optique un paquet de contenders semblent capable de mettre la main au larfeuille.

Serge Ibaka est sur les tablettes de beaucoup de monde.

Expérience, défense, tir à distance, bague de champion.

Il a montré qu’en sortie de banc il pouvait s’adapter et gérer. Lakers, Suns, Nets en pole position pour le moment. Ca va sonner fort sur le téléphone de son agent. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2020

Les Lakers, évidemment, les Suns et leur nouveau projet bien excitant articulé autour du quatuor CP3 / Booker / Bridges / Ayton, les Nets, nouvelle destination prisée par tous les basketteurs de la planète, mais également les Blazers (bien que renforcés cette nuit par Robert Covington) et bien sûr… les Raptors, car rien n’est plus facile que d’attacher quelqu’un au radiateur, surtout quand il cuisine bien.

Oubliez cette dernière phrase hein, mais quoiqu’il arrive le nom de Serge Ibaka remontera probablement très vite dans vos fils d’actu. Ibaka, parce qu’il le vaut bien, parce que ses cheveux ne sont ni secs ni cassants.