Russell Westbrook va connaître une toute nouvelle expérience, celle du sixième homme. C’est dans ce rôle que sera testé le meneur des Los Angeles Lakers ce soir face aux Kings pour le dernier match de pré-saison des hommes de Darvin Ham.

Certaines franchises sont stables, ont connu une intersaison tranquille, et reprennent les mêmes pour recommencer. Ce n’est pas le cas des Los Angeles Lakers, mais ça n’étonnera personne. Un cas en particulier est sur toutes les lèvres, celui de Russell Westbrook. Le MVP de la saison 2016-17 a perdu de son éclat depuis quelques années, et n’a pas franchement réussi à s’imposer en Californie. Alors évidemment, on a pensé qu’il partirait mais non, il est toujours là, prêt à rendre service, voulant même parfois en faire un peu trop quand il ferait mieux de se mettre en retrait.

Russell Westbrook est resté, donc, et un problème est apparu : les Lakers ont trop de meneurs, trop d’arrières, et l’embouteillage est un véritable casse-tête pour le coach Darvin Ham. Alors une solution un peu farfelue, surtout dans l’esprit du principal intéressé, a été évoquée. Souvent repoussée dans le passé, elle sera même mise en place ce soir : Russell Westbrook en sortie de banc !

ESPN reporting with @Mcten: The Lakers are planning to bring Russell Westbrook off the bench in the final preseason game vs. Kings tonight (ESPN, 10 ET). Darvin Ham and Westbrook have been exploring possibility of Westbrook quarterbacking second unit and they’ll try it tonight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 14, 2022

Selon Dave McMenamine, les Lakers vont faire démarrer Russell Westbrook sur le banc pour leur dernière rencontre de pré-saison ce soir face aux Kings. Darvin Ham et Westbrook ont étudié la possibilité qu’il soit le leader de la second unit, et ils vont essayer ça ce soir. – Adrian Wojnarowski

Cette option laisserait plus de place à Patrick Beverley, moins demandeur de ballon et meilleur défenseur, et pourrait donner un coup de boost à des remplaçants d’une qualité pas forcément supérieure. Surtout si Dennis Schröder, blessé au doigt il y a quelques jours, venait à manquer des matchs en début de saison. Si tout cela fonctionne et que l’expérience est renouvelée en saison régulière, on pourra dire de ce match anodin qu’il a été une petite révolution, un premier moment important dans la saison des Lakers.

Ça y est, l’histoire est en marche, Russell Westbrook a enfin accepté d’être essayé dans un rôle de sixième homme. Premier test donc cette nuit, à 4h00, face aux Sacramento Kings. La première étape vers un titre de 6MOY pour Russ ? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs.