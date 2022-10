Seulement deux matchs la nuit dernière mais on se rattrape vite car ce soir c’est la fin de la pré-saison ! Dernière répétition générale pour les franchises et dans cinq jours on attaque la régulière !

#Programme du jour

1h : Magic – Cavaliers

1h : Raptors – Celtics

1h : Pacers – Rockets

1h30 : Knicks – Wizards

2h : Wolves – Nets

2h : Pelicans – Hawks

3h : Jazz – Mavs

4h : Warriors – Nuggets

4h : Kings – Lakers

Cette fois on touche au but ! C’est la dernière fournée de la pré-saison et ça veut dire que la reprise de la NBA n’a jamais été si proche ! Pour cet ultime programme, on va surtout insister sur les principaux intérêts de la nuit. Info réveil pratique, ça commence dès 1h du matin du côté d’Orlando et ce match marquera le grand retour au jeu d’un certain Evan Mobley ! Blessé à la cheville début octobre, la pépite de l’Ohio n’avait pas pu participer aux précédents matchs et on ne l’a pas vu sur un parquet NBA depuis avril. Après un été bien studieux où il a pu prendre du muscle, on a bien hâte de voir les progrès du jeune intérieur. Seul petit regret, Darius Garland, Donovan Mitchell et Jarrett Allen sont au repos. La version new look des Cavs devra donc attendre un peu.

On garde également les yeux ouverts dans la région des Grands Lacs, où les Wolves reçoivent les Nets à partir de 2h. Évidemment, ce qu’on attend ce sont les débuts de la doublette Towns-Gobert dans la raquette. Les deux intérieurs n’ont toujours pas pu se tester ensemble et Chris Finch a admis en milieu de semaine qu’il avait bon espoir d’y arriver avant la reprise. C’est donc maintenant ou jamais.

On ne dirait pas non à l’idée de voir aussi les Pelicans version 2022-23 sur un parquet. Brandon Ingram n’a toujours pas joué un match en pré-saison, C.J. McCollum a aussi eu son lot de pépins physiques. Ce soir encore, il n’est pas certain de pouvoir voir le Big 3 local en action car BI et Thanos sont listés incertains.

Rendez-vous immanquable à 4h du côté de San Francisco où le champion Warriors finit ses derniers préparatifs avant la défense de son titre. Bonne nouvelle pour les Dubs, ils pourront compter sur Klay Thompson cette nuit contre Denver, alors qu’il a été préservé pendant toute la préparation. Ce match marque aussi le retour de Draymond Green au sein du groupe. À l’écart après son coup de poing à Jordan Poole, le pitbull ne sera finalement pas sanctionné sportivement et il sera intéressant de voir les interactions entre les deux joueurs pour voir si la hache de guerre est enterrée… ou pas.

On finit par un petit derby californien entre des Kings qui peuvent finir cette pré-saison invaincus contre des Lakers qui n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq matchs de pré-saison. Darvin Ham semble surtout attaché à l’idée de trouver la formule gagnante pour attaquer la saison et cette nuit Russell Westbrook débutera la rencontre sur le banc ! Brodie sixième homme, c’est donc le dernier test à la mode à Hollywood. Simple essai de pré-saison ou vraie option à long terme pour L.A. ? Cela dépendra sans doute du résultat.