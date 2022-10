Le jour de l’Incroyable Brocante Sports approche à grand pas ! Le 23 octobre prochain, plus de cinquante brocanteurs seront présents, à Ground Control, pour proposer à la vente plus de 15 000 pièces ou objets lors d’une journée qui promet d’être… Incroyable. Après vous avoir présenté le projets sous (presque) tous ses angles, il est temps d’entrer encore plus dans le détail de l’événement avec un petit aperçu des pépites que vous pourrez dénicher sur place, des animations et discussions qui émailleront le programme, sans oublier une grande tombola au profit d’une association.

Du football, du basketball, du tennis, du foot US, du baseball, du hockey, du rugby, du cyclisme, le tout avec So Foot et TrashTalk à la prod’, à la logistique et à l’animation. Cela ressemble bien à la définition du paradis mais il n’en serait rien sans les nombreux brocanteurs qui nous ont fait confiance et vont venir égayer les allées de Ground Control munis de leurs plus belles pièces ! Des maillots, des vieux magazines, des cartes, des fanions, des pin’s, des photos, des ballons, des chaussures, des écharpes, des casquettes… Des pièces dont la valeur peut être d’un euro (symbolique) ou se compter en centaines d’euros. Des pièces parfois signées, parfois en état impeccable, parfois moins… ce sont tous ces ingrédients qui font le charme d’une brocante ! Et pour préchauffer gentiment, voici un échantillon de ce que vous pourrez trouver et de qui vous pourrez croiser…

Une tombola pour une belle cause

Avant de vous lancer dans ce petit tour sous forme d’avant-goût de cette Incroyable Brocante Sports, parlons tombola. Une grande tombola sera organisée le jour J sur le site de l’événement. Plusieurs Les recettes de cette tombola seront intégralement reversées à l’association « Les Petites Bosses« . Cette association a pour but d’apporter un soutien moral et matériel à des enfants ou adolescents en situation de handicap. De nombreuses actions menées par Les Petites Bosses l’ont été par le biais ou autour du sport. Plusieurs membres de l’association seront d’ailleurs présents sur place pour la brocante ! En achetant un ticket, vous ferez non seulement un joli geste pour des enfants qui en ont besoin mais vous vous offrirez en plus une chance de gagner l’un des très beaux lots offerts par So Foot et TrashTalk pour l’occasion. Le gros lot est un panier de basket b900Box, plusieurs un full packages Livres (des médias préférés de vos brocanteurs préférés) seront en jeu, des magazines, des housses d’ordinateurs, des boîtes de jeu et d’autres surprises. Voilà, vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous passez à la brocante !

Pépites de brocanteurs !

Certains des brocanteurs participant à cette Incroyable Brocante Sports nous ont envoyé des photos de quelques pièces qu’ils apporteront le 23 octobre. Attention, il y a plus de pépite au mètre carré qu’à Denver. On commence directement par le plus célèbre d’entre eux : Mister George Eddy sera là pour proposer des casquettes, des chaussures et quelques maillots ! Visez un peu les beautés ci-dessous.

Greg de Clutch Collectibles et Vincent de The Timeless Treasures seront là avec de nombreuses pépites soit en baseball (Greg), soit en basketball (Vincent). Exemple ? Ce maillot de Merlakia Jones, joueuse des Cleveland Rockers en 1997.

Julien Fouasse de la Friperie Sportive sera présent avec des maillots NBA et NFL plus quelques petites rareté comme cet appareil à raclette « Albertville 92 ». Oui, vous avez bien lu.

Ces messieurs Julien Müller et Gaby Greg, que vous avez peut-être déjà croisés sur le réseau social à l’oiseau bleu, nous proposeront quelques superbes pièces de leurs collections. Des maillots mythiques, voire incontournable et des magazines aussi collector qu’introuvables aujourd’hui.

Spécialiste du mémorabilia, Rocksign aura un stand qui promet d’être fourni en dingueries que les collectionneurs les plus affûtés ne pourront ignorer. On vous laisse jeter un œil aux photos ci-dessous.

On termine par François Spano brocanteur émérite, qui nous a envoyé cette magnifique photo de couverture où Lil Penny est très bien entouré. Le stand de François va regorger de pépites, c’est une certitude.

Animations, discussion, échanges

Tout au long de la journée, un espace de conférences, discussions et échanges accueillera d’illustres acteurs et actrices du monde du sport comme Fred Weis, Thierry Rey, Jacques Monclar, George Eddy, David Bellion, Ricardo Faty ou encore Vincent Duluc. Les sujets seront divers et variés. (Quelques séances de dédicaces auront même lieu dans la librairie de Ground Control). On s’interrogera sur le milieu des collectionneurs, on parlera du « sport d’avant », de maillots introuvables, de certification, des vrais et des faux… Bref, les questions vont fuser, tout comme les anecdotes et les débats n’en finiront pas mais c’est aussi pour ça qu’on sera là.

Récapitulatif des informations pratiques