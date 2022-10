Jaren Jackson Jr. est toujours blessé et ne prendra pas part au début de saison régulière avec les Memphis Grizzlies. Un coup dur pour les coéquipiers de Ja Morant qui pourrait avoir plus d’impact qu’on ne le pense, surtout si son indisponibilité venait à durer.

5 août 2020, les Grizzlies sont comme 21 autres équipes NBA, en reprise de saison dans la bulle à Orlando. Et la mauvaise nouvelle tombe : Jaren Jackson Jr. va devoir quitter les siens. Il vient de se blesser au ménisque et son indisponibilité n’est pas encore connue. Elle aurait pu être courte, elle va être longue, très longue, puisqu’il ne fera son retour sur les parquets que le… 21 avril 2021, soit plus de huit mois plus tard. Il finit la saison avec Memphis puis enchaîne en 2021-22 avec la meilleure saison de sa carrière : 16,3 points en 27 minutes, 2,4 contres par match (meilleure moyenne en NBA) et surtout, une sélection pour la première équipe All-Defense. Tout cela avec 78 rencontres disputées, toutes en tant que titulaires. Tous les signaux sont au vert pour JJJ, il va pouvoir mettre ses pépins physiques derrière lui. Ah, si c’était si simple. Comme souvent, les blessures rattrapent le joueur et il doit se faire opérer au pied cet été. Nouveau coup dur pour lui et pour les Memphis Grizzlies.

BREAKING: Memphis Grizzlies F Jaren Jackson Jr., underwent surgery to repair a stress fracture in his right foot on Wednesday and is expected to be sidelined for 4-to-6 months, sources tell ESPN. Jackson is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/RBFlyYiiUq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

« L’ailier-fort des Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr. a subi mercredi une opération pour réparer une fracture de fatigue à son pied droit. Il devrait manquer entre quatre et six mois de compétition. Il devrait pouvoir bénéficier d’une rémission complète. » – Adrian Wojnarowski

Jaren Jackson Jr. va donc manquer le début de la saison NBA, comme il y a deux ans. Cela s’était ressenti dans ses stats et dans son jeu, il avait mis du temps à revenir au meilleur de sa forme et c’est bien normal. Cette année, il existe plusieurs scénarios pour son retour. Celui-ci pourrait se faire dès le début du mois de novembre, c’est évidemment le scénario qu’on espère du côté de Memphis, et cela pourrait signifier qu’il ne manquerait qu’une poignée de matchs en début de saison. Son absence aurait un impact somme toute limité. Mais il pourrait revenir un mois plus tard, par exemple, et cela ferait déjà 20 matchs sans JJJ. Il existe une possibilité encore pire, celle qu’on craint dans le Tennessee : il pourrait ne pas jouer de l’année civile. Le vrai coup dur serait là, avec un tiers voire la moitié des rencontres manquées par l’ailier-fort. Tous ces scénarios sont très largement différents et l’impact de sa blessure variera énormément. Lui a indiqué qu’il espérait « battre » la date minimum de son retour, début novembre, mais quel joueur ne dirait pas ça, même sans y croire vraiment ? À en écouter son coach, Taylor Jenkins, il y a peu de chance qu’il atteigne cet objectif.

« Il commence à faire un petit peu plus sur le terrain. Toujours pas de contact. Il fait de la course tout terrain, il est plus dynamique. C’est un pas en avant par rapport au début du camp d’entraînement. » – Taylor Jenkins

Si le head coach voulait être rassurant, il ne l’est pas vraiment. On a du mal à imaginer Jaren Jackson Jr. revenir début novembre alors qu’il ne peut pour l’instant subir aucun contact. Et ce n’est pas rassurant pour des Grizzlies plein d’ambitions avant la saison, qui veulent aller plus loin que le deuxième tour des derniers Playoffs.

Mais comment le remplacer ? On l’a dit, JJJ a un impact défensif presque inégalé et irremplaçable au sein du roster. Kyle Anderson, dont les qualités peuvent matcher avec l’absence du titu, est parti chez les Minnesota Timberwolves. Reste la solution Santi Aldama, et c’est celle qui devrait être privilégiée par Taylor Jenkins. Le sophomore se montre prometteur en présaison avec 15 points de moyenne en 3 matchs, et semble apprécier ses nouvelles responsabilités. Mais son impact défensif ne pourra pas faire oublier celui de Jaren Jackson Jr.

La défense des Grizzlies était l’année dernière dans la moyenne, malgré un backcourt pas exempt de toute reproche dans le domaine. Avec la perte de JJJ, elle devrait baisser dans les classements et ça peut faire beaucoup de mal à l’équipe. La saison des Grizzlies sera donc peut-être conditionnée à la durée d’absence de Jaren Jackson Jr. Dix matchs de plus ou de moins peuvent signifier quatre ou cinq victoires de plus ou de moins. Dans une Conférence Ouest toujours plus dense et plus forte, cela peut être la différence entre une quatrième placet et une huitième place. Un monde d’écart pour une franchise qui vise clairement la finale de Conférence, si ce n’est plus.

Jaren Jackson Jr. n’est pas encore de retour et le temps presse déjà dans le Tennessee. La durée de son indisponibilité pourrait avoir un gros impact sur la saison de sa franchise, alors que son coach nous donnera plus de nouvelles au début de la saison régulière, qui commencera pour les Grizzlies le 20 octobre face aux Knicks.