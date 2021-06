Chauncey Billups veut transformer Kawhi Leonard et Paul George en vrais playmakers : scorer c’est bien, rendre les autres meilleurs c’est mieux

Après avoir lâché les deux premiers matchs de leur série face au Jazz à Salt Lake City, les Clippers ont parfaitement réagi dans le Game 3 à la maison sous l’impulsion de leur duo de stars Kawhi Leonard et Paul George. Les deux ont été grands avec pas moins de 65 points en combiné mais également dix passes décisives. Ce dernier chiffre est plus important qu’il n’y paraît, et un certain Chauncey Billups n’y est pas étranger.

C’est Law Murray de The Athletic qui a sorti cette statistique assez intéressante après la victoire des Clippers face au Jazz lors du Game 3 de samedi. Pour la première fois cette saison, et pour la cinquième fois seulement depuis l’arrivée de Kawhi Leonard et Paul George à Los Angeles à l’été 2019, les deux stars des Clippers ont chacune inscrit au moins 30 points dans le même match. Mais en plus de ça, ils ont tous les deux distribué également cinq passes décisives, faisant ainsi de cette victoire 132-106 une victoire que l’on pourrait qualifier de référence pour les Clips. Si pour certains, ce ne sont que les stats d’un match, pour d’autres c’est le signe d’un duo qui progresse dans sa capacité à marquer tout en impliquant les autres. Kawhi Leonard et Paul George sont avant tout reconnus pour leurs qualités de scoreur et de défenseur, un peu moins pour leur capacité à faire jouer leurs coéquipiers. Et ça, c’est quelque chose que le coach Tyronn Lue voulait vraiment changer cette saison.

« Je pense que nos deux scoreurs principaux doivent être capables de rendre les autres meilleurs. Ces deux-là peuvent shooter face à n’importe qui et n’importe quand. Maintenant, on a discuté sur le fait d’attaquer le panier et faire progresser les autres. »

Ne possédant pas de poste 1 traditionnel dans l’effectif, les Clippers sont allés chercher Rajon Rondo lors de la trade deadline pour apporter justement cette expérience, ce QI basket à la mène et fluidifier un peu plus le jeu de Los Angeles, en lieu et place de Lou Williams. Mais aujourd’hui, Playoffs Rondo est devenu Chauffeur de banc Rondo et c’est donc au duo Kawhi – PG d’assurer peut-être plus que jamais à la création, sans oublier Reggie Jackson voire notre Nicolas Batum national. La victoire face au Jazz montre que les deux sont dans la bonne direction et Chauncey Billups – ancien meneur des Pistons et assistant de Ty Lue – joue un rôle essentiel là-dedans.

« C’était une vraie victoire d’équipe. Les gars qui sont sortis du banc ont été supers. PG et Kawhi ont vraiment donné le ton – PG au début et Kawhi à la fin. Et c’est ce dont on a besoin de la part de nos deux meilleurs joueurs. Leur capacité à faire tout ça et à mettre la table pour tout le monde, et ils l’ont fait. » – Ty Lue, après le Game 3 face au Jazz

Dans un papier de Ramona Shelburne d’ESPN, on apprend pas mal de choses intéressantes sur le travail de Mister Big Shot, l’un des meneurs les plus solides de son époque et champion NBA en 2004 avec Detroit. All-Star à cinq reprises au cours de sa carrière, Chauncey Billups a quelques bases solides sur lesquelles un joueur peut s’appuyer. Chauncey bosse particulièrement avec Paul George, que ce soit en lui donnant des consignes pendant les matchs ou en lui montrant des séquences spécifiques lors des replays après les rencontres histoire de lui donner les outils nécessaires pour impliquer les autres au mieux.

« Je veux lui apprendre la bonne manière de voir le jeu. Ce à quoi il faut prêter attention et ne pas juste se concentrer sur le fait de battre le gars qui est en face. ‘D’où viendra l’aide défensive ? Quels sont nos shooteurs ? Où sont-ils placés sur le terrain ?’ C’est une mentalité. Parce que parfois, vous voulez être un tueur et prendre l’avantage sur chaque match-up. Mais en tant que meneur, vous ne pouvez pas vraiment faire ça. Vous devez un peu jouer aux échecs. »

Être agressif, attaquer le panier, tout ça en gardant les yeux grands ouverts pour ouvrir des opportunités pour les copains. Le gameplan pour Kawhi Leonard et Paul George, c’est celui-là. Avec un mec comme Rudy Gobert dans la raquette adverse, ce n’est pas facile tous les jours mais les Clippers ont besoin de ça pour espérer franchir le mur du Jazz. Au cours de la saison régulière, Kawhi et PG-13 ont chacun réalisé leur meilleure campagne en carrière dans la catégorie des passes décisives. Avant l’exercice 2020-21, ni l’un ni l’autre n’avait terminé une année avec plus de cinq assists de moyenne. Cette saison ? Leonard et George ont tous les deux fini avec 5,2 caviars par match. C’est un signe évident de progression même si dans le cas de PG-13, cette hausse de responsabilités s’est aussi traduite par plus de déchets (3,3 pertes de balle, plus gros total en carrière à égalité avec la saison 2015-16).

« Chauncey a une grande influence sur mon jeu. C’est super de l’avoir en tant que ressource et pouvoir se tourner vers lui par rapport aux prises de décision, au tempo, au rythme de jeu, toutes ces choses que je peux voir à travers la mentalité et la vision de jeu d’un meneur. » – Paul George

Sur les tablettes de plusieurs franchises, Chauncey Billups va peut-être devenir un head coach dans les semaines à venir mais en attendant, il veut continuer à maximiser le talent de Kawhi Leonard et Paul George en faisant d’eux de vrais playmakers. Il y a encore du boulot mais les progrès sont réels. Seront-ils cependant suffisants pour aider les Clippers à aller au bout ?

