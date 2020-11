Les Hawks seraient favoris sur les dossiers Danilo Gallinari et Rajon Rondo : pour une fois qu’ils sont favoris quelque part…

Alors que la Draft NBA approche à grands pas, les rumeurs s’enchaînent et l’une d’entre elles concerne les Atlanta Hawks. Équipe à suivre durant l’intersaison au vu de leur grosse marge salariale, les Faucons seraient en pole position pour recruter Danilo Gallinari et Rajon Rondo.

Encore un signe supplémentaire qui montre la direction que souhaite prendre la franchise d’Atlanta en vue de la saison à venir. Possédant un noyau de jeunots talentueux et prometteurs, les Hawks veulent désormais ajouter du vétéran à leur groupe afin de participer sérieusement à la course aux Playoffs dans la Conférence Est, eux qui n’ont pas participé à la fête depuis 2017. On a récemment entendu le nom de Gordon Hayward dans les rumeurs, c’est désormais Danilo Gallinari qui semble le plus proche de rejoindre Atlanta. En effet, selon Kevin O’Connor de The Ringer (via Sportando), les Hawks sont très intéressés par l’Italien de 32 ans, qui reste sur une belle saison du côté d’Oklahoma City (18,7 points, 5,2 rebonds de moyenne, 40,5% du parking et 89,3% aux lancers francs) malgré des Playoffs compliqués. D’après O’Connor, Atlanta pourrait signer Gallo dès l’ouverture de la Free Agency vendredi, joueur qui apporterait son expérience et ses qualités de shooteur extérieur. Pour rappel, les Faucons font partie des rares franchises à posséder du cap space (plus de 40 millions…) dans cette intersaison, ce qui leur donne une belle flexibilité pour recruter, d’autant plus qu’ils ont également le sixième choix à la Draft de ce mercredi.

Autre vétéran sur la liste du manager général Travis Schlenk, mister Rajon Rondo. Pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez bien. Là, en matière d’expérience, de QI basket à la mène et de joueur qui apprécie particulièrement l’ambiance des Playoffs, on est dans le haut du panier. Tout juste champion pour la deuxième fois de sa carrière avec les Lakers, Rondo possédait une player option mais il a choisi de la décliner, ce qui n’a surpris personne étant donné qu’il était au minimum vétéran. L’intérêt des Hawks pour Rajon est mentionné par Marc Stein du New York Times, qui a d’ailleurs confirmé l’info de Kevin O’Connor sur le dossier Gallinari. Cependant, la franchise d’Atlanta ne sera pas seule sur Rondo. Car après ses beaux Playoffs dans la bulle, où il a joué un rôle important dans le titre des Lakers, une franchise ambitieuse comme les Clippers voudrait aussi se positionner pour le récupérer. Pas vraiment étonnant car le meneur de 34 ans pourrait bien servir à l’autre équipe de Los Angeles, qui visera clairement la bague en 2021.

Les Hawks veulent du vétéran, les Hawks ont de l’argent à dépenser, les Hawks veulent retrouver les Playoffs. C’est clair et net, maintenant on va voir sur qui ils vont utiliser leurs ressources. Gallo, ça serait en bonne voie. Rondo ? Aussi. Reste désormais à signer.

Source texte : The Ringer, Sportando / New York Times