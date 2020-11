Les Celtics et Gordon Hayward repoussent leur deadline sur la player option : tiens tiens, quelque chose se prépare ?

Parmi les joueurs possédant une player option sur la saison 2020-21, Gordon Hayward fait partie des grands noms. Mais pour l’instant, aucune décision n’a été prise et la deadline a même été repoussée. Est-ce que quelque chose se prépare en coulisses du côté de Boston ?

34,2 millions de dollars. Voilà le montant de la player option de Gordon Hayward sur la saison à venir. Ça fait beaucoup de billets verts sur la table et nombreux sont ceux qui s’attendent à voir le joueur des Celtics l’activer. Mais visiblement, le choix n’est pas si aisé car le joueur et la franchise ont accepté de repousser l’échéance de quelques jours, histoire de réfléchir un peu plus à la question et bien évaluer les différentes possibilités. En effet, d’après ESPN, la deadline est désormais fixée à jeudi (15h heure locale), alors que les deux camps étaient initialement partis sur mardi (17h heure locale). Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour l’instant, on ne peut rien affirmer mais on se dit qu’une transaction impliquant Gordon Hayward est peut-être en cours de préparation. Comme l’indique Adrian Wojnarowski, ce dossier peut prendre plusieurs directions. La première, la plus simple, c’est un Hayward qui active sa player option afin de repartir pour une saison à 34 millions avec Boston. La seconde, c’est Gordon qui décide de décliner l’option pour devenir agent libre. La troisième, c’est dire non à l’option pour obtenir un deal qui arrange les Celtics et le joueur. Et la quatrième, c’est le cas d’un sign & trade, avec Hayward qui décline son option pour signer un contrat plus long avec Boston avant de se faire transférer ailleurs.

Ce dernier scénario est notamment mentionné par Chris Haynes de Yahoo Sports, qui cite la franchise d’Atlanta comme un candidat sérieux pour acquérir Gordon Hayward. On sait que les Hawks cherchent un vétéran de qualité pour franchir un cap et se battre dans la course aux Playoffs, il y a d’ailleurs eu pas mal de rumeurs impliquant notamment leur sixième choix à la Draft 2020. L’arrivée de Gordon, ancien All-Star de 30 ans qui reste sur une saison très correcte à 17,5 points (50% au tir, 38,3% à 3-points, 85,5% aux lancers francs), 6,7 rebonds et 4,1 passes, pourrait les aider dans cet objectif. Après, la franchise d’ATL n’est pas obligée de passer par la case sign & trade pour recruter Hayward étant donné qu’elle possède de la marge salariale pour le signer, mais le joueur des Celtics intéresserait du monde à travers la Ligue. S’il décline sa belle option à plus de 34 millions de dollars, ce sera pour un deal assez important sur plusieurs saisons, avec un salaire annuel moins élevé mais surtout plus d’argent garanti au total. Pour un mec qui possède un historique de blessures important (la terrible blessure à Cleveland, encore 20 matchs ratés la saison dernière sans oublier son absence prolongée en Playoffs), ça compte forcément.

En voilà un dossier intéressant qu’il faudra suivre jusqu’à demain. On note que la nouvelle deadline dépasse la soirée de la Draft 2020 prévue ce mercredi, dans laquelle les Celtics possèdent pas moins de quatre picks dont trois au premier tour.

Source texte : ESPN