Entre 5 et 10 franchises NBA prêtes à accueillir du public dès la reprise : il y aura un peu moins d’écho pendant les matchs

Alors que les Raptors ne savent pas encore où ils vont évoluer à domicile la saison prochaine, on apprend qu’une poignée de franchises ont prévu d’accueillir des fans dès l’opening night. La ola risque encore d’avoir quelques trous en 2020-21, mais c’est un début.

Les champions en titre ont été on ne peut plus clair dans un communiqué, il n’y aura pas de public au Staples Center pour la remise des bagues. Eux qui ont déjà dû annuler leur parade dans les rues de la cité des Anges au mois d’octobre ne veulent prendre absolument aucun concernant la santé de leur joueurs, des staffs mais aussi des fans. Un peu plus au nord, à San Francisco, l’ambiance est totalement différente. Privés de NBA depuis le mois de mars, les Warriors ont hâte de retrouver leurs supporters et Joe Lacob aurait travaillé depuis huit mois sur une solution pour permettre de remplir 50% des sièges du Chase Center à partir de la rentrée. Un pari audacieux mais visiblement pas impossible qui impliquerait l’utilisation de nouveaux tests PCR plus performants et surtout beaucoup plus rapides qui permettent de connaître le résultat en un quart d’heure à peine. Pas peu fier de son protocole, le proprio de Golden State se dit prêt à dépenser 30 millions de dollars pour permettre sa bonne application. Un investissement important censé, à terme, rapporter de l’argent aux Dubs qui pourraient donc à nouveau commencer à enregistrer des revenus les soirs de match. Une idée qui trotte dans la tête de plusieurs dirigeants comme l’a annoncé Shams Charania de The Athletic sur Twitter.

As of now, the NBA is expecting 5-to-10 teams to host an amount of fans in their arenas to start the 2020-21 season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 16, 2020

Ainsi, entre cinq et dix franchises se prépareraient en coulisses pour commencer à recevoir des visiteurs dès la fin du mois de décembre. Une vraie bonne nouvelle pour les fans en manque de pop-corn et de basket même s’il faudra probablement avoir un gros portefeuille pour se permettre d’assister à un match NBA lors de la saison 2020-21. Evidement, tous les sièges ne seront pas occupés et les franchises pourraient en profiter pour gonfler un peu les prix, sans parler de la volonté de la Ligue de rouvrir au plus vite les loges VIP et les sièges en courtside pour proposer une expérience privilégiée à ses fans les mieux dotés tout en garantissant le respect des gestes barrières. Le nom des franchises prêtes à ouvrir leurs portes n’a pas été précisé et elles devront sans doute d’abord passer le test de la NBA avec succès pour assurer que la formule est imparable.

Personne n’est prêt pour la reprise où les franchises auront décidé de dresser des palissades en plexiglas entre le terrain et les tribunes d’habitude réservées pour le hockey pour protéger les joueurs d’une potentielle infection. En tout cas, quelques petits veinards pourront rapidement retourner dans les salles pour nous faire rêver pendant les kiss cams et rien que ça, c’est une bonne nouvelle.