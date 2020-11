Pas de rush côté Rockets sur les dossiers Harden – Westbrook : elle va être sympa l’ambiance pour commencer la saison

Les noms de Russell Westbrook et James Harden sont sur toutes les lèvres en ce moment et beaucoup attendent avec impatience une Woj ou une Shams bomb. Mais va peut-être falloir se montrer patient car les Rockets semblent prêts à tenir tête sur ces dossiers.

Il y a quelques jours, on vous disait que la franchise de Houston envisageait sans problème de commencer la saison avec Russell Westbrook et James Harden dans les parages, peu importe leur volonté de quitter le Texas. Depuis, le discours n’a pas changé, au contraire. Si l’on en croit Tim MacMahon d’ESPN, les Rockets ne se mettent aucune pression concernant ces dossiers, eux qui possèdent Westbrook et Harden sous contrat pour encore deux saisons, avec une troisième en player option. Et s’il faut passer par des moments de tension lors des semaines à venir parce que les deux stars ne sont pas satisfaites de l’évolution de la situation, so be it. Le message que veut transmettre Houston est assez clair : on n’échangera pas ces deux-là n’importe comment, ni contre n’importe qui. Selon l’insider, les Fusées veulent obtenir du très lourd pour Harden, à savoir une jeune star sur laquelle construire avec en plus une ribambelle de choix de draft. Concernant Westbrook ? Houston viserait là un jeunot prometteur ou un choix de premier tour. Mais si une offre Triple XL semble possible concernant le Barbu (coucou les Nets), le marché semble assez mort sur le cas Brodie, dont la cote a pris un coup chez Mickey. Et ce n’est pas cette rumeur Wizards sortie un peu de nulle part qui devrait tout d’un coup débloquer les choses. Du coup, attendre pourrait être la meilleure option aux yeux des dirigeants texans, surtout que les Fusées avaient lâché deux choix de premier tour de draft et deux pick swaps (au premier tour) dans le trade Russell Westbrook – Chris Paul.

Souvent, quand une superstar demande à se faire transférer, un trade arrive souneur zaine laiteur comme ils disent de l’autre côté de l’Atlantique. Mais les Rockets du nouveau manager général Rafael Stone veulent visiblement emprunter la route du bras de fer. Niveau ambiance au sein de la franchise et de l’équipe, désormais dirigée on le rappelle par un coach rookie nommé Stephen Silas, pas sûr que ça soit vraiment une bonne idée. Alors oui, tout ça n’est peut-être qu’un mirage. Peut-être que les Rockets ont déjà la reconstruction en tête, eux qui viennent d’ailleurs de récupérer du choix de draft dans le transfert impliquant Robert Covington et Trevor Ariza. C’est probablement un moyen pour faire monter les enchères afin d’obtenir la meilleure offre possible pour les deux joueurs. Cependant, ça ne veut pas dire que les Rockets ne sont pas sérieux quand ils disent qu’ils sont prêts à garder Westbrook et Harden tant que les offres ne répondent pas à leurs attentes. Ils imaginent peut-être un scénario où les deux reviennent pour jouer leur basket habituel malgré leur mécontentement, en espérant ensuite une amélioration de la situation si ça commence à gagner (pour revenir à la table des négos plus tard). En même temps, on parle de deux mecs qui sont réputés pour se donner sur un terrain. James Harden est le genre de gars qui rate très peu de matchs dans une saison et on connaît l’intensité avec laquelle joue Westbrook soir après soir.

Voici le dernier épisode dans la série « Russell Westbrook et James Harden veulent faire leurs valises ». Une série qui pourrait se prolonger étant donné les intentions de Houston aujourd’hui, ou au moins le message que souhaitent faire passer les Rockets au reste de la NBA.

Source texte : ESPN