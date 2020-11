Daily Draft Recap : on fait un dernier point avant la NBA Draft 2020 !

Nouveau petit concept maison, sur la chaîne YouTube de TrashTalk ! En cette période de confinement, et à quelques jours de la Draft 2020, on s’est dit qu’il serait idéal de vous proposer un récapitulatif des grandes informations liées à la prochaine Draft, sous un format vidéo. Toc toc, dites bonjour au Daily Draft Recap, le… dernier du nom, et oui, déjà.

Le Daily Draft Recap, c’est une vidéo d’une vingtaine de minutes dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les grandes news qui traînent sur la planète basket. Certes, le monde est globalement sur pause, mais le monde du basket continue à avancer et les managers se pressent à l’approche de la Draft 2020. Ainsi, les rumeurs de transferts refont surface, les annonces de sélection pointent leur nez, et les surprises se faufilent dans les dossiers de plusieurs franchises. Dans l’épisode du soir ? Les Knicks qui grattent des picks plus élevés à quelques heures de la cérémonie, les Celtics et les Warriors qui nous mettent des coups de pression, Onyeka Okongwu et Anthony Edwards qui font causer… bref ça tchatche de partout et c’est bien normal, car dans cinq heures Adam Silver annoncera définitivement l’odre de cette cuvée 2020 par écrans interposés. Allez, envoyez la soupe, et on se retrouve de bonne heure et de bonne humeur pour vivre ensemble THE évènement du mois de novembre !

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les sujets abordés !