NBA Draft 2020, par ici les dernières rumeurs : y’a du Warriors et du Bulls, du Celtics et du Knicks, du Okongwu et du Edwards

H-8 avant le gong, avant le bruit des premières cloches, et logiquement on part sur un flot de rumeurs en tout genre pour faire monter la sauce. Certaines se vérifieront peut-être, d’autres sont probablement d’atroces techniques pour s’assurer un meilleur pick tout à l’heure, mais tout ça nous met l’eau à la bouche et nous tiendra éveillé jusqu’à l’heure fatidique. En avant toutes, envoyez le bou(r)sin.

Un trade entre les Bulls et les… Warriors ?

On sait le plaisir procuré aux Warriors par l’enchaînement des rumeurs concernant leur pick 2, et la dernière en date fait donc effet d’un éventuel rapprochement entre la franchise de la Baie et… Chicago, autour du fameux pick 2 d’un côté et d’un package pick 4 + Wendell Carter Jr. Prudence est mère de sûreté comme dirait l’autre, mais si l’on sait les Dubs blagueurs, on sait aussi qu’ils sauteront sur la première occasion pour tabasser encore un peu plus la concurrence. Côté Chicago le potentiel de WCJ est apprécié mais on ne parle pas de Jabbar non plus, alors on garde le petit portable allumé avec les notifs bien fort. Steph Curry, Klay Thompson, Deni Avdija, Draymond Green et Wendell Carter Jr. dans le cinq de GS à la rentrée ? Allez, salut.

Oh ! Discussions entre Bulls et Warriors pour un transfert incluant Wendell Carter Jr, le pick 4 des Bulls, contre le pick 2 de Golden State ?! 😱😱 https://t.co/m2JYKdY19P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Anthony Edwards ne marque pas des points

Là aussi la prudence est de mise, même si l’on sait depuis quelques temps déjà qu’Anthony Edwards n’est pas du genre à se tatouer I Love This Game sur le pubis. Si on imagine mal une tentative maligne pour descendre à la Draft (jusqu’en… 2 ?), les Wolves pourraient néanmoins avoir pris ce genre de déclaration au pied de la lettre. La cuvée 2020 a du mal à faire sortir un nom plus qu’un autre ? Voilà donc que son potentiel meilleur joueur serait un gros blasé. Allons bon, vivement le debrief dans quelques années, comme on a pu le faire ce matin avec la légendaire Draft 2013.

« I’m not really into it. I love basketball, yeah. It’s what I do. » – Anthony Edwards on basketball (Via @XinNBA | h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/fAVet9TCK8 — NBA Central (@TheNBACentral) November 18, 2020

Les Knicks et le Jazz font affaire, ça s’agite à New York

Le premier trade officiel de la journée ! Les picks 27 et 28 de NYC partent dans l’Utah contre le pick 23, et les Knicks font monter la sauce quant à une éventuelle idée derrière la tête, qui consisterait à utiliser ce package 8 + 23 pour aller chercher un… Top 3, 4 ou 5 cette nuit. C’est ambitieux, mais on a envie d’y croire. Faudra juste le faire jouer et éviter de le transformer en futur MVP du championnat guatémaltèque.

UN PETIT TRADE ! 🚨 Les Knicks montent à la Draft, ils avaient les picks 8, 27 et 38 : package des deux derniers pour monter en place 23. Leon Rose a donc 2 picks dans le Top 25 de sa première Draft, affaire à suivre avec le dossier Westbrook également ! 👀🔥 https://t.co/RqYj0W0OGs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Onyonka Okongwu dans la sauce ?

Aïe. Selon les derniers rapports Onyeka Okongwu trainerait donc une sale blessure au pied, le genre de détail qui peut vite vous faire plonger de 3 à 17 à la Draft. On se rappelle par exemple de Bol Bol la saison passée, attendu Top 15 et resté jusqu’au bout de la nuit dans le noir de la salle. Certains évoquent une éventuelle stratégie du camp Okongwu pour glisser volontairement, ici on va surtout espérer que ce ne soit pas un trop gros bobo si bobo il y a. Annoncé dans les 10, puis monté assez haut il y a quelques jours (3 ?), c’est peut-être plutôt entre les places 10 et 15 qu’on pourrait donc retrouver la bestiole tout à l’heure. A quoi ça tient tout ça..

Ohlolo attention aussi aux dossiers médicaux… À surveiller concernant Okongwu qui était annoncé entre les places 3 et 10, est-ce que c’est du sérieux ou est-ce un de ces twists 24h avant la Draft pour faire paniquer des équipes et chuter un pick…? https://t.co/KPbyTlcAFY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Les Celtics préparent un mauvais coup

Quitte à ne pas faire les choses à moitié, Danny Ainge nous préparerait donc un gros coup pour cette Draft, un peu comme si on vous disait que le sel est salé. Et y’a du gros matos à dispo côté Celtics. Le cas Gordon Hayward a été discuté à maintes reprises, Kemba Walker est tout sauf intouchable, et les C’s ont évidemment du pick à revendre puisque c’est la raison de vivre de leur boss. Au point d’aller chercher un… podium de Draft ce soir ? Pour ensuite l’échanger ? Absolument tous les cas de figure sont possible avec les C’s, on A-DORE ça.

Boston qui continue à pousser, avec Gordon Hayward, Kemba Walker, les picks 14, 26 et 30 qui ont été discutés récemment… C’est Danny Ainge Time, l’heure de faire péter la Draft comme il sait le faire, genre échanger un pick 1 (Markelle Fultz) contre un pick 3 (Jayson Tatum). https://t.co/kk7QSsorjd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2020

Voilà pour les dernières rumeurs en date, en attendant de voir la marmite exploser dans quelques heures. Ca sent bon tout ça, hum, ça sent bon.