Le best of de Giannis Antetokounmpo lors de ses deux saisons de MVP : 26 minutes de démolition, tous aux abris

La NBA ne pouvait pas passer à côté de l’anniversaire de son Freak préféré. Ne pouvant lui offrir, cette année, la bague de champion, la Ligue a malgré tout décidé d’honorer son double Most Valuable Player en titre avec, pour ses 26 ans… 26 minutes de pur best of de son back-to-back individuel, qui devrait faire cauchemarder les 29 autres franchises de la NBA.

On ne le présente plus. Giannis Antetokounmpo, 26 ans depuis le 6 décembre, 26 lettres environ dans le nom de famille mais un double trophée de MVP de saison régulière sous le bras et ça, ça se fêtait bien avec 26 minutes de highlights ! Du best of, en veux-tu, en voilà. Faisant rarement la part belle à des séquences de jeu d’une finesse chirurgicale, ces moments de lumière sont l’occasion de revoir The Greek Freak anesthésier ses adversaires sans pitié apparente. La bave aux lèvres et le sourire carnassier, ce pêle-mêle de moulins, tomars, posters, alley-oops, claquettes et autres énormes dunks vient nous rappeler quel danger un phénomène comme cela peut être pour la race humaine. Et pour accompagner ça, quelques blocks bien pêchus aussi, avec notamment un petit Jojo Embiid les fesses dans la peinture. On n’en veut pas au pivot de Philly, c’est tombé sur lui mais tout joueur ayant foulé un parquet NBA aurait pu être cité, mais avouez que ç’aurait été un peu long… Des nouvelles de Moe Wagner sinon ?

On va pas se mentir, ça fait toujours plaisir à voir du basket dans sa forme la plus épurée avec de l’enfonçage en règle même si on sait que Giannis, c’est tellement plus que ça. En tout cas, en route pour un hat-trick du MVP, il est certain que l’an prochain, Antetokounmpo troquerait bien une minute de best of supplémentaire pour rajouter une cérémonie de remise de bagues à la place… Une autre histoire.