Ça s’est passé un 8 décembre : Shaq à 0/11 aux lancers francs en 2000… allez, on se met tous au Hack-a-Shaq !

Attention, tous aux abris ! Croiser Shaquille O’Neal en 2000 était aussi risqué que de se mettre devant un 36 tonnes sur l’autoroute, mais aussi la possibilité de prendre une brique perdue sur la tête. Jamais très inspiré sur la ligne des lancers francs, le Shaq a touché le fond du faitout en cet obscur soir du 8 décembre en réalisant un 0/11 d’anthologie face aux Sonics. Retour sur une performance all-time d’O’Neal, jamais contre l’idée de défier les records de Wilt Chamberlain.

C’était donc le 8 décembre 2000. Alors que sa cuvée gargantuesque de 1999-00 a explosé le monde de la NBA, Shaquille O’Neal repart à l’assaut d’un nouveau titre avec les Lakers et Kobe Bryant. Sur la route d’un back-to-back des Californiens qui deviendra ensuite un three-peat (désolé les Kings), les Sonics de Seattle se présentent au Staples Center en étant loin d’être favoris. Pourtant, l’équipe d’un grand Gary Payton va l’emporter face à des Lakers à côté de leurs pompes, et les yeux de Shaq plus que jamais à côté de leurs orbites. Si O’Neal est bien dans son rôle de locomotive statistique des Angelinos avec comme à son habitude une grosse ligne de stats (26 points, 17 rebonds, 5 assists, 5 blocks, 13/24 au tir), il vendange comme jamais sur la ligne des lancers francs avec un légendaire… 0/11. Une bulle qui fait tâche.

0/11 dans l’exercice solitaire, une performance aussi catastrophique… qu’historique. Peu avare en record, le Shaq aura dépoussiéré, ce soir-là, la pire série de lancers francs de l’histoire établi sur un match par Wilt Chamberlain et son non moins glorieux 0/10. Si encore 0/10 était aussi leur note d’acuité visuelle pour chaque œil, on comprendrait mais pour rappel, nous parlons bien ici de deux des meilleurs pivots de l’histoire de ce jeu. Cependant, un record est un record et le gros Shaq ne l’aura pas volé, mettant un point d’honneur à être particulièrement régulier dans la médiocrité aux lancers tout au long de sa carrière. Et au moment de revenir sur cette absence totale d’adresse sur la ligne, Shaq fait parler sa légendaire gouaille en invoquant, lors d’une interview avec USA Today Sports, une nécessité divine :

« Ma théorie est que c’était la manière utilisée par « l’homme d’en haut » pour faire en sorte que je reste humble. […] Sérieusement. Avec ma façon de jouer, ma façon de rendre chaque joueur autour de moi meilleur, toute la publicité que je faisais, imaginez si j’avais eu en plus un taux de réussite de 90% sur la ligne des lancers francs. J’aurais été arrogant. J’aurais été tellement arrogant. Donc c’était juste une manière de me dire « Hey, gars, t’es juste comme tous les autres. »

Savoureux quand on connaît le modèle d’humilité qu’est Shaq. Très loin des 90% sur sa carrière puisqu’il accroche péniblement les 50% (52,7), les lancers francs et le numéro 34 des Lakers ont constitué une véritable histoire d’amour. Inarrêtable à la régulière en ce début de décennie 2000, les joueurs NBA ont démocratisé le Hack-A-Somebody le plus célèbre de l’histoire avec le fameux Hack-A-Shaq qui, à son apogée, voyait s’enchaîner faute sur faute sur le pivot de manière à le faire venir sur la ligne des lancers francs. Forcément, loin du panier, il était moins menaçant et ne risquait pas d’enfoncer quelqu’un. L’astuce a évidemment ses limites mais le fait est qu’avec une telle stratégie, on a beau faire des 0/11 un soir de décembre, reste que sur une carrière, ça peut faire de vous le 22e… meilleur scoreur sur lancers de l’histoire devant un Kevin Durant à plus de 88% dans l’exercice. Ça aussi c’est Shaq. Toutefois, dans le top 25, seul un homme a un pourcentage plus faible que lui… Wilt Chamberlain, on ne l’invente pas (51,1%). À voir si cela peut influer sur votre Top 100 all-time. On l’a dit, un record est un record.

Statistique parmi les statistiques de ce monstre quantitatif nommé Shaquille O’Neal, ce 0/11 aux lancers du 8 décembre 2000 n’est assurément pas la plus glorieuse. Au cours d’une des plus grosses dominations de l’histoire du basket, les passages sur la ligne des lancers francs du Shaq auront créé un running-gag d’exception ayant participé à la légende et la greatness de ce personnage sans précédent.

Source stats : Basket Reference