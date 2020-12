Best of des actions de la pré-saison 2020 : 16 minutes pour se chauffer avant la grande reprise de mardi

Ainsi s’en est allée la sacro-sainte pré-saison NBA, rendant son dernier souffle dans un légendaire Memphis – Atlanta. Non, aucune ironie… La preuve avec ce condensé de 16 minutes des meilleures actions de cette reprise, qui montre à quel point le basket est facile et à quel niveau la pré-saison est intéressante. Ça commence à se voir ? Oh si peu.

La vidéo ne pouvait commencer que comme ça, avec Kyle Guy qui danse une gigue au milieu des Warriors et qui lâche son meilleur buzzer beater. Eh ouais, c’est pas en Playoffs qu’on verrait ça. Faudrait-il déjà y voir les Kings. Au menu également, des rookies aux dents longues, un Zion Williamson toujours énervé mais qui va aussi manger un block de Brook Lopez dans le plus grand des calmes, Ja Morant qui est devenu un sniper… non on plaisante, il claque toujours des gros dunks, ou encore la défense des Suns au premier rang pour regarder Donovan Mitchell. Il y en a pour tous les goûts, du parking de Damian Lillard, du dunk de Brandon Ingram, de la passe de Stephen Curry, faites votre choix. En somme, de l’agréable à défaut de l’utile mais ça fait toujours du bien de voir 16 minutes d’affilée où le ballon rentre dans l’arceau… sauf quand Brook Lopez ou Dede Drummond disent non du coup.

En bref, fallait pas s’embêter à regarder les matchs, on a là 16 minutes d’actions délectables à consommer sans modération, qui nous permettent de faire de très bonnes conclusions hâtives. Alors, Kyrie Irving MVP et Hornets champions ?