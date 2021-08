Summer League, jour 2 : Moses Moody et Jonathan Kuminga ont fait leurs grands débuts avec les Warriors, et on peut dire que ça promet

Ca y est, la Summer League de Sacramento est déjà… terminée ! Mais ne soyez pas tristes, puisque même si la « California Classic » a éteitn ses lumières la nuit dernière, il reste encore celle de Salt Lake City pour nous tenir en haleine jusqu’à la fameuse ligue de l’été de Vegas, avec d’avantage de franchises et de jeunes talents prévus au programme.

On s’est encore régalé la nuit dernière devant la Summer League. Vous n’y croyez pas ? Pourtant, les deux nouveaux rookies de Golden State ont bel et bien fait le show contre le Heat. Bon, c’est sans la win au bout, mais sincèrement, who cares. Jonathan Kuminga, drafté avec le septième pick par les Warriors, a fait taire les critiques (ou presque) avec 18 points, 3 rebonds et 2 interceptions à 50% au tir, plutôt pas mal pour un futur bust. Son acolyte Moses Moody, choisi pour sa part en quatorzième position par les Dubs et considéré comme un steal de cette Draft, a lui aussi répondu aux attentes avec 19 points, 7 rebonds et 2 caviars.

Malheureusement pour les Warriors de Kuminga et Moody… il y avait plus fort en face. Vous le savez si vous êtes un die hard fan du Heat ou un grand amateur de Summer League (si ça existe, d’ailleurs), mais Miami peut compter sur one-two punch d’exception cet été. Max Strus d’abord, qui avait déjà réalisé quelques coups d’éclats dans la dernière saison régulière très… étrange du Heat. Hier, le swingman a réalisé un grand match avec 27 points et 5 rebonds, à 50% au tir global et 5 tirs derrière l’arc. Les Warriors n’avaient aucune réponse face à ce Heat en feu (pas mal celle-là), d’autant plus que le GOAT Omer Yurtseven nous a encore ré-ga-lé ! 25 points, 8 rebonds et 3 contres avec d’excellents pourcentages et une palette de jeu qui semble infinie, après son énorme match la veille contre les Lakers le pivot a donc remis ça. Et si ce n’était pas Alperen Sëngun le plus grand crack turc de sa génération…?

Max Strus and Omer Yurtseven combine for 5️⃣2️⃣ in the @MiamiHEAT's second win at the California Classic! #NBASummer pic.twitter.com/Nx6Y77hyjg — NBA (@NBA) August 5, 2021

Pour finir ? On a aussi eu droit cette nuit aux débuts du lottery pick des Spurs : Joshua Primo. Si sa sélection est assez controversée, lui qui n’était pas attendu si haut (pick 12), le jeune homme de 18 ans a montré de belles choses hier face au Utah Jazz Blue. Malgré beaucoup de déchets dans le jeu avec 6 pertes de balles et des pourcentages peu flatteurs, le jeune guard a montré de la bonne volonté et de l’abnégation (11 points pour lui). Le projet Primo risque de prendre pas mal de temps, un peu comme la reconstruction de la franchise si si on vous jure. Le sophomore Devin Vassell s’est aussi démarqué avec 14 points, 8 rebonds et 2 interceptions, insuffisant toutefois pour espérer gagner face à l’équipe locale.

Devin Vassell goes coast-to-coast for the slam in Salt Lake City 😤 He's got 14 PTS, 8 REB and 2 STL on NBA TV! #NBASummer pic.twitter.com/OhOgU0nLyt — NBA (@NBA) August 5, 2021