La Summer League c’est parti : la NBA reprend doucement son rythme, et Yves Pons à déjà commencé son opération séduction

Bonne nouvelle si vous êtes en manque de NBA, les premiers matchs de Summer League ont débuté la nuit dernière à Sacramento et dans l’Utah. Avant le grand départ pour la vraie ligue de l’été à Vegas, qui aura lieu du 8 au 17 août, des premières équipes et surtout quelques joueurs ont pu faire forte impression.

L’avantage avec la NBA, c’est qu’il y a toujours de l’actualité et beaucoup de matchs, quasiment à chaque période de l’année. L’inconvénient, c’est que parfois, ce sont des matchs de Summer League qui sont à l’affiche, toi même tu sais. Heureusement, il y avait cette nuit des Français pour nous maintenir éveillés devant ces matchs de poussins. En effet, Joel Ayayi et Yves Pons ont tous les deux joué de grosses minutes hier avec leurs équipes respectives. Le premier cité a planté 8 points pour ses Lakers, à 3/7 au tir, accompagnés de 3 rebonds, et de son côté Yves Pons a bien contribué à la large victoire de ses Grizzlies avec 12 points et 2 contres, à 5/7 au shoot et un joli 2/2 de loin. Le Français nous a même offert un peu de spectacle avec un petit alley-oop bien sympa pour nous faire sursauter à 3h du matin, en plein mois d’août, nan mais quelle vie.

Yves Pons throws it DOWN on the fast break! @memgrizz lead in the 4th on NBA TV! pic.twitter.com/rSCsJJ0pyO — NBA (@NBA) August 4, 2021

Mais la star de cette première nuit en « NBA » s’appelle… Omer Yurtseven. Le pivot turc de 23 ans a impressionné tout le monde hier soir, avec un très gros match : 27 points et 19 rebonds, avec de l’adresse au large (3/7 derrière l’arc), des moves déroutants dans la peinture, de la puissance… bref, tout ce qu’on aime chez un pivot en 2021. Non drafté lors de l’édition 2020, le jeune homme a passé la saison avec l’équipe de G League d’OKC avant de signer à Miami. C’est aussi ça la Summer League, des stars qui ne brillent parfois qu’une nuit… On suivra avec attention les futures perfs de Yurtseven, au jeu aussi atypique et intriguant que son nom de famille est incroyable.

🔥 27 PTS & 19 REB 🔥 Omer Yurtseven powers the @MiamiHEAT to the win at the California Classic! #NBASummer pic.twitter.com/hJgLfP6eot — NBA (@NBA) August 4, 2021

Enfin, on peut parler du bon match du rookie des Kings, qui jouait pour la première fois devant son public hier : Davion Mitchell. Le champion NCAA avec Baylor, drafté avec le neuvième pick par Sacramento, s’est distingué hier avec 23 points, 3 rebonds et 3 interceptions. Comme on pouvait s’y attendre, le combo guard a eu un peu de mal à trouver la mire à 3-points (2/6 de loin) mais s’est démarqué avec son énergie des deux côtés du terrain, son agressivité et son toucher près du cercle. De bon augure pour la suite, malgré un début de relation assez… étrange avec sa franchise avec sa sélection surprise, sans work-out effectué avec les Kings.

Alors, convaincu ? Si vous voulez voir nos rookies tricolores, le nouveau Hall Of Famer du Heat ou d’autres jeunes prometteurs comme Davion Mitchell, rendez-vous cette nuit pour la suite de la Summer League de Utah et la fin de celle de Sacramento !