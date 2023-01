Se déplacer dans l’antre du leader de la Conférence Ouest quand Nikola Jokic n’y est pas, voilà ce qu’on appelle un move érudit. Victoire précieuse du Thunder à Denver, Shai Gilgeous-Alexander décisif au long et au finish, l’Oklahoma a toute les raisons de se prendre pour Chicago en 87.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

On va tranquillement commencer à manquer de mots.

34 points à 13/21 au tir, étonnant mais on aurait quand même pu parier dessus. Cette saison, Shai Gilgeous-Alexander a franchi une nouvelle étape dans la maîtrise de ses qualités offensives : parfaite distribution entre le tir mi-distance et la pénétration/provocation de fautes. Encore huit passages sur la ligne cette nuit – les coups de sifflet y sont – pour “seulement” 1/2 à 3-points. Le rapport est incomplet par rapport à la tendance actuelle. Et pourtant, ça gagne. Sur une ultime remise en jeu de Josh Giddey, SGA s’est complètement joué d’Aaron Gordon – faux démarquage à 3-points pour finalement cut – avant d’envoyer un petit fadeaway/hésitation contre la planche en bas de raquette à 45°. Là encore le guard du Thunder a mimé l’action à 3-points pour y privilégier la sécurité proche du cercle. Et ça a parfaitement mordu.

Victoire du Thunder d’accord, mais victoire du Thunder sans Nikola Jokic, sans Michael Porter Jr. et avec des Nuggets à… 17/33 aux lancers-francs. Tout – ou presque – est à jeter dans le match d’Aaron Gordon : dernière défense coupable, 4/15 au tir et 6/13 aux lancers. Impossible de lui jeter une pierre si lourde qu’elle abimerait l’entièreté de sa saison. Il est l’un des principaux artisans de cette 1ère place à l’Ouest. Mais il va lui falloir régler la mire sur la ligne pour éviter de refaire perdre un match à Denver. Taper le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander en l’absence de Nikola Jokic et Michael Porter Jr. aurait été une bonne performance. Aaron Gordon doit être capable de mener – ou d’assister Jamal Murray – dans ce genre de partie où, même contre un bonnet d’âne de la Ligue, rien n’est acquis par avance.

Là, à part Christian Braun (10 points, 6 rebonds et 2 blocks), Jeff Green (12 points à 5/7 au tir) et Zeke Nnaji (12 points, 10 rebonds et 2 blocks) qui ont compris que les lacunes du Thunder se situaient à l’intérieur, on n’a pas vu un cadre de Denver poser un match exemplaire. Et quand en face le tandem Josh Giddey – Shai Gilgeous-Alexander déroule de la sorte, c’est compliqué de faire obstacle à la défaite. Courte défaite hein, vraiment sans briller : un 11/20 parce que l’intello n’a pas révisé. Rien d’inquiétant donc. Le fameux « Il saura pour la prochaine fois ».

Shai Gilgeous-Alexander pose une saison jordanesque. Le genre d’exercice un poil en rade de victoires mais qui promet d’incroyables choses pour la suite. D’autant que le joyau du Thunder est très bien entouré : Josh Giddey sur le backcourt, Chet Holmgren la saison pro, tout plein de soldats autour.