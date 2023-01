Ces Lakers sont plafonnés, mais quel cœur… N’abdiquent jamais, ne se font pas à l’idée de sombrer dans la zone rouge, comme s’ils refusaient la décadence qui les attend de façon inévitable et – au vu de l’effectif – quasi programmée. “Encore” une victoire. Cette fois à Portland, contre un adversaire direct au « je tente de sauver un truc, je sais pas quoi, mais je tente ». Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Sur une bonne période, la solidarité au sein de cet effectif peut-être fabuleuse.

Russell Westbrook à 29 points au dernier match, Memphis au tapis, puis Thomas Bryant qui prend le relais à Portland quand son coéquipier ne tire qu’à 3/13. Pour le coup, c’est une bonne période. L’impression que LeBron James passe de « complètement seul » à « entouré » en un claquement de doigts. C’était déjà le cas fin novembre/début décembre, quand les Lakers enregistraient huit victoires en dix matchs. Il n’a fallu à ses coéquipiers qu’un sursaut de capacités pour permettre à LeBron de continuer de croire en ses (derniers) rêves. À Portland, le vieil os a commencé par se faire justice lui-même en claquant 37 points à 14/27 au tir, 11 rebonds, 4 assists et 2 blocks en 36 minutes de jeu. Ligne statistique de mammouth, mais que l’on a déjà connu vaine dans des matchs « sans » pour le reste de l’effectif. Pas cette nuit : Thomas Bryant a posé un double-double de ferrailleur avec 31 points à 12/15 au tir dont… 4/5 du parking, 14 rebonds et +22 de plus/minus. L’intérieur de 25 ans ne tente habituellement qu’un seul tir de loin par match. Nouvelle flèche à son arc, s’écarter lui a bien réussi.

What a night for Thomas Bryant: – 31 points

– 14 rebounds

– 4 threes

– 80% FG

– 25 point Lakers comeback W pic.twitter.com/xrSw14QnD7 — NBA (@NBA) January 23, 2023



Mais pour remonter un déficit de 25 points à la mi-temps, il faut plus qu’un bon intérieur. Il faut des adversaires moisis.

On regrette le Damian Lillard clutch et pyromane, mais quand sa montre est pétée ça en arrange pas mal : “seulement” 24 points à 5/17 au tir pour le n°1 de Chauncey Billups, sauvé par ses onze réussites sur la ligne des lancers. Performance à contretemps de celle du jeune Anfernee Simons, auteur de 31 unités à 7/13 à 3-points. La raison de ce décalage ? Les Lakers ont envoyé Pat Beverley en défense sur Dame (+27 de plus/minus pour le chien fou). Pendant ce temps, Simons jouait sa meilleure partition au moins défensif et plus sympathique Dennis Schroder. On a donc terminé sur une note de joyeux imbécile, avec Pat Beverley qui pointe sa montre imaginaire. Du trashtalking de vieux fou. Mais bon, il a tenu en laisse le franchise player adverse sur un match importantissime. Qu’on lui laisse au moins cette joie.

Grosse performance des Lakers qui placent Portland à une victoire d’écart dans le rétro. C’était mal embarqué, mais le groupe de Darvin Ham a joué sa carte la plus sous-estimée de toutes : celle de la solidarité. Merci Thomas Bryant et Pat Beverley pour « le reste des travaux ».