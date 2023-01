Comme s’il fallait aux Nets la pleine possession de leurs leaders pour remporter un match de basket chez le champion en titre, tsseu. Dans un bon soir – comme cette nuit – un franchise player peut largement faire le boulot de deux, à condition de correctement l’entourer avec des présences solidaires et qui ne tremblent pas dans les moments cruciaux. Mercy Kyrie. Merci Rolls Royce.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Imprévisibles Warriors.

Botter les fesses des Cavaliers dans l’Ohio avec un backcourt Jordan Poole – Ty Jerome, pour ensuite tirer la gueule à la maison une fois Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins réunis. Une insulte au basket-ball et à la notion de load management. Pour tout vous dire, l’un des deux Splash Bros aurait dû rester au repos : 4/17 au tir pour Clé Thompson, 0/7 du parking et le dernier tir plein axe manqué. Le premier allié des Nets contre le travail de Draymond Green (9 points, 11 rebonds, 7 assists et plein de bonnes idées). Si Steph Curry n’a pas été le plus prolifique – 26 points à 7/16 au tir – sa performance n’allait pas à contresens de l’impératif de victoire. Elle encourageait même Klay et Andrew Wiggins (2/9 au tir) à produire le strict minimum pour passer la tête contre un cador de l’Est blessé, orphelin de son candidat au trophée de MVP. Mais voilà : Kyrie Irving à 38 points à 12/22 au tir, 7 rebonds, 9 assists et… +22 de plus/minus. Le courage et l’indifférence personnifiés dans un corps d’1m85, aux mains faciles, à la lecture du jeu parfaite pour mettre en valeur qui de droit dans les moments opportuns. Sur son dernier caviar en plein drive, Uncle Drew a offert la possibilité à Royce O’Neale de transformer son « match de soldat » en « match de patron ». Clim totale au Chase Center : à 27 secondes du terme, Rolls Royce valide cette option et envoie une grosse bombe du parking. Ch’est fini.

Immense victoire pour les Nets. La deuxième de rang grâce à Kyrie, le 4e spot de l’Est sécurisé, et l’impression que cette équipe a de la ressource même sans KD. Les 24 points et 15 rebonds de Nic Claxton confirment sa grosse saison en cours. Intouchable. Kevon Looney et Draymond Green vont passer ce lundi sous la couette. Joe Harris est toujours précieux dans ce rôle de sniper qui ne connaît la raquette que par le prisme du tennis. Chacun a respecté son rôle, c’était cohérent, rien n’a dépassé : Jacque Vaughn touche peut-être au but.