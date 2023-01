C’est quoi le plus fou ? De voir qu’un joueur a ENCORE dépassé la barre des 50 ? Une barre quasi inaccessible il y a encore quelques années ? Ou bien que les Mavs soient obligés de s’en remettre à ce genre de perf de leur meneur pour battre les Pistons ?

Spoiler, un peu des deux.

Pour ce qui est de cette histoire de scoreurs ultimes, on en parlait très récemment dans CET apéro, parce que clairement cette saison 2023-24 est un foutu repaire à records. Ensuite, le fait de voir Luka Doncic en planter 53 n’est finalement plus une surprise, rendez-vous compte de cette phrase, car on parle quand même d’un mec qui en a déjà collé deux fois 51 et une fois 60… rien que cette saison, mais où est donc l’émoji qui pleure toutes les larmes de son visage.



Et puis après tout, Luka Magic est le meilleur scoreur de la Ligue, alors plus rien n’est étonnant finalement. Cette nuit ? Les Pistons ont été dans le match, très longtemps, grâce notamment à un Bojan Bogdanovic dont personne ne parle mais qui joue toujours aussi bien. Ils sont resté dans le match et ce n’est pas grâce à Killian Hayes, auteur de l’un de ses matchs les plus cracras de la saison avec un 3/16 au tir et 6 fautes en 29 minutes.

Tout ça pour dire quoi ? Que les Mavs sont sixièmes à l’Ouest et que leur standing demande un peu plus que ce genre de victoires galères, que la trade deadline sera on l’espère pour exu accompagnée de changements significatifs dans le roster afin d’amener un peu d’aide à Luka Doncic, même si certains veulent encore nous faire croire que Spencer Dinwiddie est un All-Star et que Frank Ntilikina… non rien, pas là.

Restons sur du positif, restons sur la chance de pouvoir voir évoluer un génie comme Luka trois fois par semaine, et espérons juste pour lui qu’il aura une carrière et un palmarès à la hauteur de son talent, il ne va de ses efforts évidemment mais il en va aussi de ceux de sa franchise.