C’est la grosse teuf dans la capitale. Il y a quelques jours tout le monde se demandait pourquoi les Wizards avaient échangé Rui Hachimura contre trois Boursins et ce même tout le monde voulait entarter le front office de la franchise ? Aujourd’hui les Sorciers restent sur six victoires de suite et jouent clairement le titre. Attention tout de même, car une partie de cette introduction est fausse.

Comme l’a si bien dit cette nuit le pape de la breaking news sur Twitter, les Wizards ont donc… boarf, on ne va pas le réécrire, lisez plutôt ceci :

C’est surtout la PREMIÈRE victoire de Washington à San Antonio depuis… … wow… … depuis 1999. Ça faisait plus de 20 ans que les Wizards n’avaient pas battu les Spurs chez eux. Tim Duncan était sophomore.

Zion Williamson n’était pas né. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2023



Statistique un peu marrante, alors que la suivante l’est un peu moins pour la concurrence à l’Est, car oui : les Wizards sont en pleine forme, aussi incongrue que puisse paraitre cette phrase :

Vous savez quelle équipe a la plus longue série de victoires à l’Est ? Les Washington Wizards. 6 wins de suite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 31, 2023



Six victoires de suite c’est bien, six victoires de suite dont cinq à l’extérieur c’est même très bien. Knicks, Magic, Mavericks, Rockets, Pelicans et Spurs sur le grill, six sur six et voilà donc les Wizards rendus à un bilan quasi équilibré (24-26), bien stationnés désormais dans les places play-in, c’est à dire… à la place à laquelle on les attendait. Quand le trio magique (oui on ose) composé de Bradley Beal, Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis est présent c’est une toute autre équipe qu’il faut mater, et lorsque, comme hier, le malicieux Deni Advija (rapport au film Denis la Malice) sort du banc pour en planter 25… bah ça devient compliqué en face, surtout quand l’adversaire n’a pas spécialement l’envie folle de l’emporter.

Tout ça pour dire quoi ? Que si les Wizards ne seront probablement pas champions NBA cette année, petite formation de bookmaker t’as vu, disons que la Conférence Est vient peut-être de se trouver une équipe relou de plus à jouer. Et si vous êtes un habitant de Washington de moins de 24 ans, alléluia votre équipe a enfin gagné à San Antonio !