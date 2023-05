Les All-NBA Teams 2022-23 viennent de tomber et très vite avec elles les premières réactions, les premières réflexions. Pour la All-NBA 1st Team ? Une première pour Shai Gilgeous-Alexander, une quatrième de suite pour Luka Doncic et, surtout, un cocktail très international.

Devin Booker et Jayson Tatum résistaient l’an passé à l’envahisseur, et cette saison l’ailier de Boston se retrouve donc seul face à quatre zozos venus d’ailleurs. Un Canadien, un Slovène, un Grec et un Camerounais enfin pour l’instant. Une liste à laquelle on peut évidemment rajouter Nikola Jokic (All-NBA 2nd Team) et Domantas Sabonis (All-NBA 3rd Team), tout en vous rappelant que les cinq derniers MVP viennent désormais d’ailleurs que du pays de l’Oncle Sam (Giannis x2, Jokic x2, Embiid).

Mais toi tu m’emmène je ne sais où, tu me dis je t’aime un peu partout, tu sais faire voyager mon cœur, à l’international. Toi tu me balade chaque jour, tu es le plus beau des rendez vous, lorsque tu me dis que tu m’aimes, à l’international.

Tal chantait ces divines paroles, et si Kyrie Irving croit qu’elle est plate la Terre est surtout productrice de joueurs de basket incroyables et ce dans ses moindres recoins.

🚨 Officiel : la All-NBA 1st Team ! pic.twitter.com/z9P02O0XiA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023



Shai Gilgeous-Alexander apparait pour la première fois de sa carrière dans une All-NBA Team et tope la première directos, Luka Doncic claque sa quatrième sélection de suite en équipe 1 (en 5 saisons !), Jayson Tatum confirme et se place pour la deuxième saison de suite chez les grands des grands, pour Giannis c’est un cinq de suite en 1st Team et 7 apparitions au total et, enfin, pour le MVP 2022-23 Joel Embiid c’est… une première en All-NBA 1st Team, lui qui avait jusque-là toujours été snobé au profit de Nikola Jokic notamment. Une sélection qui fait évidemment – c’est un classique – des jaloux, Donovan Mitchell notamment qui a tweeté comme un spasme dès la révélation des trois équipes… pratique quand on est éliminé des Playoffs, on peut être hyper-connecté.

Donovan Mitchell pas content d’être All NBA 2nd Team derrière Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander qui sont en 1st Team. https://t.co/dN20jySBqn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023



Shai, Luka, Tatum, Giannis et Embiid. Cinq monstres quoiqu’il arrive et peu importe les avis. Le vôtre d’avis d’ailleurs c’est quoi pour cette All-NBA 1st Team ? Vous aviez les mêmes ?