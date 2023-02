Les 5 matchs les plus prolifiques dans l’histoire de la NBA

Avec 351 points marqués, la rencontre Clippers – Kings de la nuit dernière a tutoyé les sommets en matière de scoring. On parle tout simplement du deuxième match le plus prolifique de l’histoire de la NBA, derrière un Nuggets – Pistons de décembre 1983. Pour l’occasion, retour sur ces cinq oppositions qui ont proposé le plus de points all-time.

Nuggets – Pistons, 184-186, 370 points (13 décembre 1983)

C’est le match le plus prolifique de l’histoire de la NBA. 370 points marqués entre les Nuggets et les Pistons au bout d’une rencontre jouée en trois prolongations. À l’époque, l’équipe de Denver – coachée par Doug Moe – était réputée pour sa capacité à scorer et jouer très vite (tout en encaissant des valises de points), tandis que les Pistons n’étaient pas encore les méchants Bad Boys en défense. Ces derniers faisaient partie au contraire des trois meilleures attaques de la Ligue, provoquant ainsi un véritable feu d’artifice sur le parquet de la McNichols Sports Arena. Pas moins de quatre joueurs planteront minimum 40 points, dont 47 pour Isiah Thomas et Alex English, et 51 pour Kiki Vandeweghe.

Clippers – Kings, 175-176, 351 points (24 février 2023)

On vient tout juste de le vivre, et on a toujours du mal à s’en remettre. La toute première apparition de Russell Westbrook sous son nouveau maillot des Clippers s’est transformée en un véritable thriller, thriller dans lequel les Kings ont fini par l’emporter 176-175 en double prolongation sous l’impulsion de leur duo De’Aaron Fox – Malik Monk, aussi clutch qu’explosif ! Avec 351 points marqués au total et pas moins de 44 tirs à 3-points rentrés entre les deux équipes, Los Angeles et Sacramento ont failli menacer le record all-time de 1983, et ce dernier serait peut-être tombé en cas de troisième prolongation…

Spurs – Bucks, 171-166, 337 points (6 mars 1982)

Avant le record établi par les Nuggets et les Pistons fin 1983, le match le plus prolifique de l’histoire de la NBA était ce Spurs – Bucks de mars 1982. Celui-ci aussi a eu besoin de trois prolongations pour trouver un vainqueur, les deux équipes se battant de bout en bout pour tenter d’arracher la victoire. C’est finalement le légendaire George Gervin – bien aidé par Mike Mitchell (45 points) – qui a fait pencher la balance en faveur de San Antonio malgré un énorme Brian Winters (42 points côté Milwaukee). La star des Spurs a inscrit 50 points au total ce soir-là, mais surtout 24 au cours des prolongations dont 8 de suite dans la troisième overtime. Pas pour rien qu’on l’appelait “The Iceman”…

Hawks – Bulls, 161-168, 329 points (1er mars 2019)

Dans la catégorie marathon, le Hawks – Bulls du 1er mars 2019 a une place de choix. Car ce soir-là, on a droit non pas à une, non pas à deux, non pas à trois, mais à… quatre prolongations. Oui, quatre overtimes, à savoir 20 minutes de temps de jeu supplémentaire, ce qui nous donne un match de basket de 68 minutes. Et en 68 minutes, bien évidemment, on peut marquer beaucoup de points, surtout dans l’ère du tir primé et avec deux équipes habituées à être en mode portes ouvertes en défense. Alors que Trae Young (49 points, 16 passes) et Zach LaVine (47 points, 9 assists) se livrent un énorme mano a mano, les deux équipes combinent 329 points au total, avec une victoire des Bulls au bout.

Nuggets – Warriors, 158-162, 320 points (2 novembre 1990)

Cette fois-ci pas de prolongation, ce qui rend le total de 320 points peut-être encore plus impressionnant. Oui, dans le temps réglementaire, les Nuggets et les Warriors ont terminé avec un score de 158-162. Fun fact, c’était le tout premier match de la saison 1990-91 pour ces deux équipes qui termineront en tête au classement du nombre de points marqués en moyenne. Denver venait tout juste de donner les clés au coach Paul Westhead et était guidé par le duo Orlando Woolridge – Walter Davis (70 points à eux deux), tandis que Golden State était en plein dans l’euphorie Run TMC (32 points – 18 passes pour Tim Hardaway, 29 pour Mitch Richmond, 38 points pour Chris Mullin).