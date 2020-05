La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : réouverture des premières salles vendredi, Adam Silver va s’adresser à tous les joueurs

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# L’intégralité des joueurs conviés par le syndicat à une conférence en présence d’Adam Silver

La NBA rentrera dans une nouvelle étape dès demain avec la réouverture partielle des salles d’entraînement en fonction de chaque franchise. Pour répondre à toutes les questions que se posent les joueurs depuis l’arrêt soudain de la compétition au mois de mars, la présidente du syndicat des joueurs, Michele Roberts, tiendra une visio-conférence en compagnie d’Adam Silver ce vendredi 8 mai selon Ramona Shelburne d’ESPN.

# Une réouverture au rythme de chaque franchise

Après avoir repoussé la reprise des entraînements individuels de quelques jours, la NBA a officiellement donné son feu vert pour réouvrir les salles de practice aux joueurs des franchises qui ne sont plus concernées par des restrictions locales à partir de ce vendredi 8 mai. Les Nuggets, les Cavaliers et les Blazers devraient être les premiers à pouvoir se rendre dans leurs infrastructures pour commencer à se remettre dans le rythme en vue d’une éventuelle reprise de la saison plus tard dans l’année selon ESPN. Les Hawks devraient aussi ouvrir les portes de leur centre d’entraînement à leurs joueurs en cours de semaine prochaine alors que les Rockets qui prévoyaient une reprise demain sont désormais interdits de s’entraîner au moins jusqu’au 18 mai en raison des nouvelles décisions prises au niveau fédéral dans le Texas.

Dans son mémo transmis à l’ensemble des franchises, la NBA indique que seuls six membres du coaching staff parmi les assistants coachs et les assistants au développement personnel des joueurs seront autorisés dans les enceintes afin d’y superviser un maximum de quatre joueurs à la fois. Les head coachs sont pour le moment formellement interdit de superviser une séance d’entraînement qui ne devra de toute façon inclure aucun exercice collectif. Enfin, J.B. Bickerstaff a d’ores et déjà précisé que les entraîneurs présents devront se munir de masques et de gants avec une distance de sécurité entre chaque personne d’au moins 12 pieds soit 3,5 mètres environ.

# Les Lakers restent patients

Parmi les équipes qui ne reprendront pas l’entraînement de sitôt, les Lakers ne prévoient pas un retour avant le 16 mai selon Sham Charania de The Athletic. Le maire de Los Angeles a de toute façon prolongé le confinement de ses habitants jusqu’au 15 mai, ce qui signifie que les Purple and Gold devraient demander une exception à Eric Garcetti afin de pouvoir reprendre la route du practice avant cette date. Ce décalage dans les calendriers n’a pas l’air de trop déranger Frank Vogel qui s’est exprimé à ce sujet au micro de Dave McMenamin d’ESPN.

« La notion de justice du point de vue compétitif ne m’intéresse pas trop. Je pense que nous sommes encore loin de retourner jouer. Il y a une poignée d’équipes qui vont reprendre l’entraînement le 8. Mais ça ne représente pas la majorité. On va voir comment les choses évoluent dans les semaines à venir. […] Je ne sais pas s’il y aura encore des rencontres de saison régulière mais je pense que nous avons besoin de quelques matchs [avant de jouer d’éventuels Playoffs, ndlr]. Peut-être des matchs amicaux… »

Premiers à l’Ouest avant l’interruption de la saison, les Purple and Gold ont tout intérêt à ce que la saison reprenne à un moment. Le groupe a montré qu’il était taillé pour le titre et LeBron James a fêté ses 35 ans au mois de décembre. Il ne peut pas se permettre de laisser passer des opportunités de gagner une nouvelle bague.

# Mark Cuban n’y croit pas

Dans son mémo, la NBA indique aussi que les joueurs asymptomatiques ne devront pas être testés. Seules des mesures cardiaques pourront être prises en amont d’un exercice individuel. Dans un podcast des Mavericks, le proprio texan s’est dit réticent à l’idée de réouvrir l’accès à la salle d’entraînement pour les membres de son organisation tant qu’il n’y a pas de moyen de s’assurer avec exactitude que personne n’est atteint du virus au sein de son groupe.

Mark Cuban told @bdameris and @MFollowill on their podcast that the inability to test for coronavirus is the reason the Mavs have no immediate plans to open their practice facility. pic.twitter.com/1w7l5TeUWj — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 7, 2020

« Le problème est que nous ne pouvons pas tester tout le monde, ce qui signifie qu’on ne peut pas garantir la sécurité de tous, que ce soit nos joueurs ou toute autre personne susceptible de rentrer dans la salle. Même si nous pourrions essayer de prendre toutes les précautions possibles, ça n’en vaut pas la peine. Surtout en sachant que nos joueurs restent en forme et qu’ils se rendent dehors pour shooter sur des paniers en extérieur. Donc je pense que le jeu n’en vaut pas la chandelle. »

Les inquiétudes de Mark Cuban sont partagées par d’autres franchises qui devraient décider de ne pas réouvrir tout de suite leurs infrastructures aux joueurs selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. La reprise de notre compétition préférée, ce n’est donc pas encore pour tout de suite…