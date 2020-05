Et si ce confinement était l’occasion de compléter votre collection NBA ?

En période de confinement, à chacun sa méthode pour passer le temps. Certains se refont de vieux matchs ou décident de se faire les 3000 pages des bouquins qu’ils ont entassés sur la bibliothèque au cours de leurs dix derniers anniversaires et d’autres se replongent même dans de vieilles collections de maillots ou de figurines qu’ils ont toujours envie de compléter dans une boutique spécialisée en produits NBA. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise formule comme dirait Otis, il suffit juste de trouver la sienne pour essayer de faire passer le temps plus vite en attendant que la saison NBA reprenne.

On en parlait justement ici en long et en large dans un Free Flow spécial quarantaine. Il y a ceux qui sont dans le déni et qui n’arrivent tout simplement pas à lâcher et puis ceux qui en profitent pour faire tout autre chose puisque de toute façon rien de nouveau ne se passe chez l’Oncle Sam. Pour les premiers, il y a toujours le NBA League Pass et BeIN Sports Max 4 rebaptisée en NBA TV depuis quelques semaines voire même 2K qui a déjà bien chauffé dans certains salons et sur Twitch. Pour les autres, la grande séance de ménage/rangement qui attendait justement une excuse comme celle-là pour être faite a peut-être permis de tomber sur de vieux souvenirs en rapport avec la Grande Ligue. Des vieux Lego labelisés NBA ou un puzzle de Scottie Pippen aux Rockets ? A chacun sa relique plus ou moins unique en son genre. Ce qui nous fait justement penser à tous les types de collectionneurs que l’on a déjà pu croiser à des événements NBA.

Si vous croyez que les collections sont réservées au U9, vous vous mettez le doigt dans l’oeil jusqu’au coude. C’est même bien souvent l’inverse étant donné le prix des pièces les plus rares. Car entre les vieux albums Panini et les nombreuses collections de cartes de la même marque, il vaut mieux se spécialiser si on ne veut pas voir très vite son salaire s’évaporer sans qu’on s’en soit rendu compte. Il y a aussi les sneakerheads, toujours à la recherche de la dernière paire la plus stylée vendue en édition limitée ou bien les collectionneurs de maillots actuels ou old-school. Même pour ceux qui ne sont pas adeptes du playground, ça fait toujours bien dans un cadre, sur un ceintre ou même par-dessus le dossier de la chaise de bureau. Enfin, depuis quelques années on a aussi vu les petites figurines Pop devenir à la mode pour colorer vos espaces de travail ou carrément habiller un mur pour ceux qui ne s’arrêteront pas tant qu’ils n’auront pas récupéré toutes les reproductions miniatures disponibles en NBA. Actualité oblige, Michael Jordan a évidemment droit à son Minimoy personnalisé comme à peu près toutes les stars actuelles de la Ligue jusqu’aux plus jeunes (poke Luka !).

Rien de nouveau mais peut-être que l’on aura donné l’idée à certains de dépoussiérer un peu leur vieille collection de pin’s pour mettre un jour leur inventaire. Au pire, ça vous aura au moins servi à profiter de ce temps libre pour ranger un peu votre logis et ce sera déjà pas mal. Surtout, ne nous dites pas merci.