Vince Carter a des plans pour la retraite : hors de question de s’éloigner du basket, notre cœur n’aurait pas supporté

Vince Carter n’est pas encore officiellement à la retraite mais il parle déjà de la suite. Même s’il s’arrête de jouer comme c’était prévu au début de la saison, il n’est pas prêt de s’écarter du jeu, bien au contraire. Le joueur prend déjà exemple sur TrashTalk, il préchauffe grave. Ces informations sont sans doute un moyen de confirmer le fait qu’il devrait retirer ses sneakers à l’intersaison, après 22 ans dans la Ligue.

L’actuel ailier des Hawks avait annoncé il y a un an qu’il prendrait sa retraite en 2020. Théoriquement il pourrait annoncer son départ en novembre mais cela n’aurait absolument aucun sens. Si la saison reprend et permet de boucler l’exercice 2019-20, VC reprendrait du service mais ce sera bel et bien son dernier voyage. Invité sur le podcast du rappeur T.I., l’expediTIously, le numéro 15 a eu l’occasion de revenir sur sa carrière incroyable, ses différents faits d’arme et bien sûr, le futur. Que va faire Vinsanity pour occuper ses jours une fois à la retraite ?

Vince Carter à la télé… mais pas que pour le plaisir

On sait qu’une multitude d’anciens NBAers se reconvertissent dans le milieu journalistique télévisé et dans un premier temps, le joueur exprime sa volonté de rejoindre une équipe de consultants, à l’image du Shaq, de Charles Barkley ou plus récemment de Paul Pierce ou Dwyane Wade.

« Je veux faire un peu de télé. Je veux rester autour du jeu. Je veux continuer à être un mentor dans une certaine mesure. »

Jouant plus les mentors qu’au basket ces dernières années sur les parquets, l’expérience acquise par Vince n’est pas quantifiable. Le type a tout de même joué sur quatre décennies différentes, de quoi croiser un tas de gars bourrés de talents. Fourberie, manière de développer son jeu, de gérer son argent et sa vie en dehors de la NBA, papy Carter répondait présent pour aider les jeunes. Cette année, ce fut du côté d’Atlanta pour être le responsable de la garderie occupée par Trae Young, Cam Reddish et compagnie. Half-Man, Half-Amazing se considère comme un leader et a toujours voulu guider les autres. Ne voulant pas que les futurs retraités se retrouvent fauchés au bout de dix ans, cette volonté de travailler à la télé ou d’occuper un autre poste permet aussi d’inspirer certaines personnes.

Carter vise haut, avec ses moyens

L’un des rêves de Air Canada est, à l’image de Tony Parker, de posséder une franchise NBA. Bien sûr, il n’est pas dupe et sait très bien qu’il n’a pas autant d’argent que certains propriétaires pour pouvoir s’offrir une des trente équipes de la Ligue.

« J’aspire à prendre part dans un groupe d’investisseurs. Je ne fais pas assez d’argent pour posséder une équipe comme Jordan… mais à un moment donné, je veux faire partie d’un groupe où je pourrais toujours être ce mentor dont ils ont besoin et je veux être l’intérmédiaire pour combler le fossé entre le propriétaire et le front office. »

Avec son grand coeur, l’argent ne l’intéresse pas, ou du moins ce n’est pas sa grande priorité. Il faut dire qu’il a déjà brassé au max pendant sa carrière et souhaite alors juste aider tout en restant proche d’une balle orange. Vince Carter sait qu’il pourrait séduire un groupe d’investisseurs de par son nom et par sa capacité à comprendre les joueurs. Comme il le dit, avoir un intermédiaire comme lui serait bénéfique pour une franchise.

L’octo-All-Star ne sera vraisemblablement pas présent sur un parquet NBA pour débuter la saison 2020-21. Si ses voeux se réalisent on pourrait le retrouver sur les matchs de Toronto et dans quelques années, peut-être qu’il sera actionnaire de la franchise des Dinos ou encore mieux : être sur le banc à coacher l’équipe. On a le droit de rêver, non ?

Source texte : expediTIously Podcast