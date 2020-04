Free Flow spécial confinement : nos recommandations pour s’occuper à la maison !

Si vous avez entre 0 et 117 ans et que vous résidez en France ou dans un autre pays frappé par la pandémie mondiale de Coronavirus (on reste large), votre mode de vie a vraissemblablement changé depuis quelques semaines. Ça tombe bien, c’est justement le sujet de ce nouveau Free Flow dans lequel tout le monde partage un peu ses coups de coeur et ses occupations en cette période de confinement si particulière.

Si vous aimez débattre, prendre l’apéro ou tout simplement l’objectivité, c’est ici qu’il faut vous abonner.

Vous ne vous êtes pas trompé de site, on est bien sur TrashTalk. Alors quand on a appris la nouvelle de la suspension de la NBA le 12 mars dernier, notre premier réflexe a d’abord été de nous rattacher à tout ce que l’on pouvait qui avait un rapport avec notre sport préféré. Des vieux matchs sur le League Pass ou sur BeIN Sports, des documentaires anciens ou actuels tel que « The Last Dance » qui devrait au moins occuper nos prochains lundis soir ou du gaming sur 2K, tous les moyens sont bons pour rester connectés avec la Grande Ligue en cette période inédite. Mais puisqu’il n’y a pas que le basket dans la vie (enfin il paraît), quel meilleur moment pour partager ses petits plaisirs coupables et ses autres passions qui ne traitent pas de ballon à mettre dans un panier. Séries, films, bouquins, podcasts, chaîne YouTube, tutos sportifs, à chacun sa façon de passer son confinement mais une chose est sûre : avec tout ce temps que l’on a à tuer sans sortir le museau dehors, on n’est pas contre les recommandations des copains pour continuer à apprendre et peut-être même se découvrir une toute nouvelle passion pour la couture ou les boutures de passiflore.

Aujourd’hui c’est vendredi et c’est Free Flow aussi ! Vu que la NBA nous a abandonné pour prendre soin de ses protagonistes et de tous ses fans, autant profiter de ce vide inhabituel à un tel mois de l’année pour passer le temps agréablement. D’ailleurs, on est aussi à l’écoute de vos petites pépites persos. Le week-end arrive et on n’a pas prévu de sortir alors on serait pas contre une petite reco.