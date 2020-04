Draft 2020 – les meneurs les plus attendus : attention, cuvée généreuse au poste 1

S’il existe encore de nombreuses incertitudes quant à la date officielle de la Draft 2020 et son futur ordre, un fait est lui indéniable de prime abord. Cette cuvée est remplie de meneurs talentueux, et en cette semaine éditoriale dédiée à la mène sur TrashTalk, voici les clients les plus attendus, qui tôt ou tard serreront la main d’Adam Silver.

Pour continuer sur ce registre de l’amuse-bouche, de l’accumulation d’informations concernant la jeunesse qui débarquera bientôt en NBA, place aux meneurs de la Draft 2020. Hier, nous vous présentions quelques petits profils visant la Draft 2021, toujours au poste 1. Cette fois, nous allons offrir un peu de matière visuelle pour ce qui est de la mène attendue dans la Grande Ligue dans quelques mois. Et comme dit en introduction, s’il existe un réel scepticisme autour du niveau réel de cette cuvée 2020, on ne peut nier qu’il y a du meneur à récupérer et développer tout en haut de la Loterie. Des point guards ou combo-guards qui présentent différents profils, droitiers ou gauchers, ricains ou étrangers, bons shooteurs ou monstres athlétiques, et parfois avec un papa qui a lui aussi joué au niveau pro. Dans la NBA d’aujourd’hui, avoir un meneur de talent est devenu une priorité, malgré la domination outrageuse des ailiers sur le résultat final de chaque saison. Un meneur dicte, installe, gère le tempo, et peut donc vous emmener très haut comme… très bas. Mais quel est le bon choix ? Pour la Draft 2020, on fait justement appel à votre avis.

La hype de LaMelo Ball, la french touch de Killian Hayes et Théo Maledon, l’ADN de Cole Anthony, le cursus de Tyrese Maxey, le potentiel de RJ Hampton, la base athlétique de Niccolo Mannion, voici les noms qui rythment déjà dans la tête de certains et seront au coeur de l’actualité NBA dans quelques mois. Pour plusieurs de ces profils, des zooms en détail ont été réalisés. Pour d’autres ? On en rediscutera, soit en papier soit en vidéo, lorsque la date officielle de la Draft tombera. Allez, session rattrapage ou découverte au choix, c’est parti !

LAMELO BALL

Le plus hype et le plus intrigant des joueurs de cette Draft 2020 ? Difficile d’aller le chercher là-dessus. Le frère de Lonzo est projeté comme un des trois premiers joueurs qui sera sélectionné, reste à voir son poste notamment où certains le placent en meneur et d’autres à l’arrière. Au-delà de cette interrogation, LaMelo propose un package saisissant entre feeling balle en main, vision du jeu, excellentes dimensions (2m01) et tout ça en ayant tracé sa route en Australie ces derniers mois. Si vous ne l’avez toujours pas vu jouer, lâchez votre 3310 et appréciez le potentiel, hors du podium Ball n’est tout simplement pas disponible.

KILLIAN HAYES

Oui, pour ceux qui ne l’auraient toujours pas remarqué, on pourrait avoir un meneur Français dans le Top 5 d’une Draft NBA et donc, par équation, le joueur tricolore drafté le plus haut de l’histoire. Il faut dire que Killian (avec deux L, faites gaffe) est d’une rare douceur balle en main et a montré des progrès saisissants dans la gestion d’une attaque et d’une équipe. Lecture sur pick and roll, école européenne, bon shoot et avec une parfaite dose de confiance en soi + humilité, oui on s’emballe mais là y’a vraiment de quoi. Si LaMelo Balle est rangé chez les arrières, Killian Hayes peut être considéré comme le meilleur meneur potentiel de cette Draft 2020.

TYRESE MAXEY

Le tampon Kentucky, ça fait toujours plaisir. Après avoir fait sa balade sur le circuit lycéen, où on le retrouvait souvent dans les rendez-vous médiatisés, Maxey a pris en muscle chez les Wildcats et son énergie a séduit plus d’un observateur. Il existe encore des interrogations sur son shoot, rien de plus logique pour un garçon de 19 ans, mais il n’y a pas beaucoup de doutes concernant ses qualités athlétiques. Laissez Tyrese poser son premier pas et vous pouvez déjà installer votre transat, une fusée en pénétration.

COLE ANTHONY

Le fils de Greg, ancien joueur NBA, a eu ses moments de haut comme de bas à North Carolina. Le haut, c’était ce démarrage avec de la performance attirant tous les regards (34 points). Le bas, c’était sa blessure au genou qui a évidemment chamboulé pas mal de projections autour de lui. Il n’empêche que le bonhomme présente un des combo les plus rassurants de la cuvée, et il était projeté podium de la Draft 2020 avant que la saison universitaire démarre. Peut-être un steal à récupérer en sortie de Top 5… peut-être pas ?

NICCOLO MANNION

Bien plus qu’un rouquin attendu avec l’Italie pour nous soûler les lignes défensives françaises lors de prochaines compétitions internationales, Nico avait du buzz en sortie de lycée et l’a conservé en démontrant ses belles qualités de leader dans l’Arizona. Sa vision du jeu et sa passion sur le terrain feront de lui un chouchou où qu’il tombera, mais la vraie question se pose en fait sur son potentiel offensif global : est-ce que Mannion peut devenir un meneur scoreur en NBA ?

RJ HAMPTON

Il a fait la une des médias précédemment en décidant d’aller jouer en Nouvelle-Zélande plutôt que de suivre le circuit universitaire habituel, mais cela n’a pas changé l’intrigue qui existe autour de ce longiligne meneur. Capable de jouer arrière, et avec une mentalité de scoreur qui va en exciter plus d’un, Hampton rappelle le profil de Dante Exum mais avec une agressivité naturelle qui rend le package clairement excitant. On va voir, justement, si son choix professionnel sera payant sur le long-terme.

THÉO MALEDON

Deux, deux meneurs français qui sont attendus très haut dans cette Draft 2020, et on ne va pas s’en plaindre. Potentiel, potentiel, potentiel, voilà sur quoi miser avec Maledon grâce à un profil qui pourrait clairement s’intégrer à la NBA actuelle. Une fois l’épaule baissée, Théo fait la différence et ses finitions sont parfois de toute beauté. Comme des airs d’un jeune Jeff Teague en lui, et s’il nous offre ce genre de carrière chez l’Oncle Sam personne se plaindra.

Un petit aperçu, voilà ce dont il s’agit. Il y a du meneur à disposition pour cette future Draft 2020, mais qui deviendra le meilleur point guard de cette cuvée ? Si vous avez un coup de coeur, à vous de nous le dire !