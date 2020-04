BeIN Sports fait péter une chaîne 100% NBA, H24 et 7 jours sur 7 : bah voilà, on a trouvé comment empêcher les gens de sortir

Avec la suspension de la saison NBA, on est tous en manque de balle orange. Alors pour combler ce gros manque, les copains de BeIN Sports ont décidé de lancer une initiative qui va ravir les fans de la Grande Ligue. Une chaîne 100% NBA, ça vous dit ?

C’est par l’intermédiaire d’un tweet de Xavier Vaution qu’on a appris la bonne nouvelle. Alors que la saison NBA est toujours suspendue et pourrait tout simplement être annulée d’après les dernières rumeurs, BeIN Sports a décidé de dédier l’une de ses chaînes – à savoir BeIN Sports Max 4 – à la NBA. Oui oui, une chaîne avec uniquement de la balle orange, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est pas beau ça ? Cette initiative a été prise en partenariat avec la Grande Ligue, et la programmation 100% NBA commencera aujourd’hui à partir de 18h, pour durer jusqu’à la reprise du championnat. Mais au fait, il y aura quoi au programme ? Alors déjà, on aura droit à la retransmission de matchs de la saison 2019-20, vous savez celle qui risque de ne pas se terminer. Mais on pourra aussi se refaire des matchs qui ont marqué l’histoire de la NBA, parfait pour augmenter sa culture basket. Si l’on en croit le communiqué de BeIN Sports, le lancement de la chaîne se fera avec la diffusion du Game 1 des Finales NBA 2014 entre les Spurs de Tony Parker et le Heat de LeBron James. Pas mal pour démarrer.

De la NBA toute la journée, de la NBA toute la nuit, c’est ce que va proposer BeIN Sports Max 4 à partir d’aujourd’hui. Ça ne va pas nous ramener la Grande Ligue, mais ça va faire beaucoup de bien aux drogués de la balle orange. Et surtout, ça donne une raison supplémentaire pour rester chez soi, car visiblement le message n’est pas arrivé aux oreilles de tout le monde.