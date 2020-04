La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : pas de décision avant le mois de mai, la Ligue explore la piste des tests rapides

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Adam Silver joue la carte de la transparence

Longuement interviewé par Ernie Johnson dans un entretien sur Twitter, le commissioner a joué franc-jeu avec le présentateur de TNT. Aussi pressés et curieux sommes nous, aucune décision ne sera prise pendant au moins trois semaines, probablement plus. Tout le monde va donc devoir prendre son mal en patience car ce n’est pas demain la veille que l’on sera fixés sur le sort de la saison 2019-20.

« J’ai fait savoir à mes collègues ces dernières semaines qu’il faut accepter que nous ne serons pas en mesure de prendre une décision au moins jusqu’à la fin du mois d’avril. Cela ne veut pas dire que nous pourrons le faire le 1er mai non plus mais ça permet à tout le monde d’y voir un peu plus clair en termes de dates. »

Néanmoins, cela ne doit pas être pris comme une mauvaise nouvelle. Le big boss aurait aussi très bien pu dire qu’il annulait la saison dès à présent et ce n’est pas le cas. Loin de là même puisqu’en attendant que la situation s’améliore d’un point de vue sanitaire dans le monde entier et plus particulière en Amérique du Nord, Adam Silver travaille sur plusieurs scénarios qui pourraient permettre d’avoir un champion NBA en 2020.

« Nous n’avons pas encore pris la moindre décision. Dans un monde parfait nous voudrions essayer de finir la saison régulière d’une manière ou d’une autre. Lors des deux premières semaines qui ont suivi la suspension de la Ligue nous envisagions des scénarios précis. Ce que j’ai appris depuis c’est qu’il est tout simplement trop tôt pour faire ce genre de projections. […] Si la pause dure trop longtemps, il arrivera un moment durant l’été où cela aurait un impact sur la saison suivante. La sécurité des joueurs et de tous les membres de la grande famille de la NBA vient avant tout le reste. Nous pourrions envisager de jouer sans fans. De quelle manière les matchs seraient-ils télévisés ? Irions nous jouer dans une seule sale ? Nous sommes à l’écoute pour le moment. Nous avons été contactés par différents lieux. C’est juste trop tôt pour en savoir plus. »

Courage, tout n’est pas encore perdu !

# Des tests rapides pour permettre la reprise de la saison ?

Parmi les options qui pourraient intéresser la NBA, celle de faire effectuer un test rapide à chaque personne avant un match est une solution réalisable. Encore plus pratique dans le cas d’une fin de saison dans un lieu unique, cette technique simple pourrait ainsi permettre à tous les joueurs déclarés négatifs au virus de jouer sans crainte de contamination comme le détaille Baxter Holmes sur ESPN.

« De nombreuses sources proches de la situation déclarent que la Ligue et le syndicat des joueurs étudient la possibilité d’un test sanguin semblable à celui effectué par les personnes atteintes de diabète et qui permettrait, en se piquant le bout du doigt, d’être testé rapidement avec des résultats disponibles en moins de 15 minutes. »

Néanmoins, tout n’est pas encore parfait concernant cette option. Les médecins et les malades restent bien évidemment prioritaires pour accéder à ce genre de technologie qui pourrait permettre de sauver des vies. De plus, il y a un risque quasiment inévitable de faux négatif qui pourrait mettre en danger tout le dispositif mis en place et surtout la santé des acteurs de la Ligue. Un risque que le commissionner ne prendra pas.

# Des consignes pour s’entretenir avec les prospects de Draft

Alors que les inscriptions des jeunes joueurs continuent pour participer à la Draft NBA 2020, la Grande Ligue a établi des règles strictes pour que les franchises puissent s’entretenir avec eux. Chaque équipe sera limitée à quatre heures de communication avec chaque prospect durant l’intégralité du processus de pré-Draft, une réunion virtuelle ne devant pas excéder deux heures consécutives ou cumulées au cours d’une semaine. De plus, les franchises n’ont pas le droit de demander aux joueurs de venir réaliser un workout en personne, ni de le faire en direct par visio-conférence. On risque encore d’avoir de sacrées surprises à la prochaine Draft avec tous les busts que cela implique.

Until further notice, NBA teams will receive up to four hours per prospect in virtual meeting during predraft, sources said. Teams are prohibited from conducting more than two hours of virtual meetings with a player in a week. https://t.co/bkg56jm6C0 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2020

# Meyers Leonard récolte 70 000 dollars de dons sur son live Twitch

On en parlait vendredi, Meyers Leonard a organisé un live Twitch de 24 heures ce week-end dans le but de lever des fonds pour différentes associations ayant pour but de distribuer des repas aux communautés dans le besoin en cette période si singulière. Dans un live diffusé sur la chaîne d’ESPN, l’intérieur a ainsi récolté 70 000 dollars sur les 175 000 billets verts qu’il espère trouver au total en jouant toute la night à Call of Duty ou encore à Fortnite, entre autres. En plus des dons anonymes reçus tout au long de son émission, il a également fait un chèque de 25 000 dollars et a ensuite été imité par le syndicat des joueurs.

# Serge Ibaka va aussi organiser un live Instagram

Meyers Leonard n’est pas le seul à avoir des idées pour lever des fonds pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, Serge Ibaka qui avait l’air de s’ennuyer dans son appartement canadien a décidé d’organiser un talent show sur Instagram Live. Le vainqueur fera ainsi gagner un don de 20 000 dollars de la part de l’international espagnol à une association de sa ville ou de sa région pour combattre le COVID-19.

While we are all social distancing and in quarantine, I’d like to bring positivity and reward talent and creativity. Starting with an open casting on April 8th on my IG @sergeibaka. If you are 18+ and want to participate, follow @ouenzeentertainment on Instagram first. — Serge Ibaka (@sergeibaka) April 6, 2020

