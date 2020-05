Air Jordan XXXIV Low White : le coup d’envoi de l’été 2020 a été donné en avance

Ce n’est pas parce qu’on risque de devoir passer les vacances à la maison qu’on ne peut pas se faire un peu plaisir avec des fringues qui sentent bon l’herbe séchée et le city stade chez les grands-parents. Les Air Jordan XXXIV Low White devraient avoir à peu près cet effet et sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Comme Michael Jordan lorsqu’il attendait la deuxième moitié du mois de juin pour profiter des quelques jours de vacances qui lui étaient autorisés après l’obtention d’un nouveau titre de champion NBA, vous avez bien l’intention de profiter de vos jours de congés durement mérités coûte que coûte. Pour se mettre tout de suite dans l’ambiance, d’habitude on aime squatter à la piscine des copains pour prendre une caisse direction la plage. Et si cela risque d’être un peu plus compliqué que ça cet été, autant craquer pour une paire qui vous fera voyager rien qu’en les portant. C’est le cas de ces Air Jordan XXXIV Low White quasiment immaculé avec ce vert pomme sur la semelle intérieure. Un bijou de propreté et de lumière qui devrait remettre un sourire sur le visage des plus touchés par ce confinement qui joue avec nos nerfs.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 34 Iridescent, version High sans les détails brillants.

les Air Jordan 34 Iridescent, version High sans les détails brillants. On les imagine déjà à ses pieds : le premier président qui annoncera la fin du confinement dans son pays.

le premier président qui annoncera la fin du confinement dans son pays. L’occasion parfaite pour les porter : pour trainer autour de la piscine ou passer des soirées chaudes d’été au playground.

pour trainer autour de la piscine ou passer des soirées chaudes d’été au playground. On aime : un coloris lumineux qui donne résolument la pêche.

un coloris lumineux qui donne résolument la pêche. On aime moins : on espère juste que la météo sera au niveau.

Les Air Jordan XXXIV Low White sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 174,90 euros. On n’a qu’une seule chose à dire… vivement l’été !

