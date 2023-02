Un dimanche sans basket ? Ce n’est pas un vrai dimanche. Ta mère dit pareil pour Drucker d’ailleurs. Ce soir en tout cas, l’Équipe de France termine son parcours qualificatif pour la Coupe du Monde 2023 (elle est déjà qualifiée), et on sera là pour tirer le feu d’artifice avec nos Bleus, à 18h, en direct des tribunes enflammées de Trélazé.

9 victoires, 2 défaites. La parcours des Bleus est quasi parfait sur ces éliminatoires, à l’exception de deux petites sorties de route dans les pièges monténégrins et bosniens. Ce soir, face à la Lituanie (9-2 également mais défaite à domicile de 25 points à l’aller face à la France), Vincent Collet et ses joueurs tenteront donc de valider cette belle campagne avec une dixième victoire, à l’Arena Loire de Trélazé, et le tout en direct sur France 4, beIN Sports et Fun Radio (sauf un).



L’objectif de ce match ? Concrètement ? S’assurer la première place du groupe et rester dans les hauteurs du ranking mondial, suffisamment en tout cas pour faire partie des têtes de série pour la Coupe du Monde de septembre. Douze hommes et un objectif de victoire, de feu d’artifice à la maison, sur une terre de basket.

Les 12 Bleus pour #FRALTU : Andrew Albicy, Juhann Begarin, Hugo Benitez, Sylvain Francisco, Damien Inglis, Paul Lacombe, Nicolas Lang, Yoan Makoundou, Bodian Massa, Pierre Pelos, Terry Tarpey, Victor Wembanyama.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/B2VUIx4jqF — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 25, 2023



Ismael Kamagate laisse sa place au remplaçant de luxe Bodian Massa, Terry Tarpey est de retour pour faire transpirer de plaisir les 5000 supportes bleus, et parli eux un petit d’homme, planqué derrière son téléphone, qui représentera TrashTalk tout en passant une soirée fort agréable non loin de Victor Wembanyama et ses sauces.

🎙️ Terry Tarpey : « On voulait passer un IRM en France, je l’ai fait hier et c’est bon, je peux jouer. C’était un problème musculaire mais rien de grave. Le staff au Mans et le staff ici sont d’accord pour la reprise des entraînements et des choses normales ». @TrashTalk_fr pic.twitter.com/IBB8c1Ywti — Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) February 25, 2023



Le petit dernier de la rédac qui sera donc sur place pour vous partager quelques insides, le prix des bières, les stats de Wemby et son impression sur la domination bressane sur la planète basket.

18h, à Trélazé. la dernière marche de ces éliminatoires et, en même temps, la première du chemin qui emmènera l’EDF à la CDM dans quelques mois. On attend une dinguerie de Victor, un 360 de Sylvain Francisco et un clin d’œil de Terry Tarpey, on attend les yeux d’Émilie repris à pleins poumons. Allez les Bleus, une dernière et on se revoit en septembre, aux Philippines et en slip de bain.