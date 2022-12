On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rien de bien fou à se mettre sous la dent, à par les deux Frenchies des Clippers qui font leur bout de chemin cette saison.

# RUDY GOBERT

Absent en début de semaine, il a observé Naz Reid être meilleur que lui offensivement. De retour face aux Mavs et aux Celtics pour deux défaites, autant dire que la Gobe a déjà vécu de meilleures semaines dans sa vie.

Wolves @ Mavericks : DNP

Wolves vs Bulls : DNP

Wolves vs Mavericks : 19 points à 9/11 au tir et 1/3 aux lancers, 15 rebonds, 2 steals et 2 contres en 38 minutes

Wolves @ Celtics : 8 points à 3/4 au tir et 2/4 aux lancers, 12 rebonds et 2 passes en 36 minutes

# EVAN FOURNIER

Désormais on ne parle absolument plus de terrain pour Evan Fournier, mais plutôt de la franchise idéale pour relancer sa carrière. Courage, patience.

Knicks @ Pacers : DNP

Knicks vs Warriors : DNP

Knicks vs Raptors : DNP

Knicks vs Bulls : DNP

# NICOLAS BATUM

La force tranquille, avec ou sans Kawhi, avec ou sans Paul George. Nico a tapé 7 bombas du parking à Charlotte, à ne pas confondre avec “Nico s’est tapé cette bombasse de Charlotte sur le parking”, c’est Lily qui aurait fait la gueule.

Clippers @ Hornets : 21 points à 7/10 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 1 steal en 20 minutes

Clippers @ Sixers : 10 points à 3/5 au tir dont 2/4 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 3 contres en 25 minutes

# FRANK NTILIKINA

L’absence de Josh Green notamment a fait gagner quelques galons à Frank Ntilikina dans la rotation des Mavs. C’est pas mal, même si on doute que Frankie puisse faire mieux.

Mavericks @ Wolves : 5 points à 2/6 au tir dont 1/2 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Mavericks @ Wolves : 2 points à 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 11 minutes

Mavericks @ Rockets : 9 points à 3/4 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers

# KILLIAN HAYES

Ce n’est plus une surprise désormais, Killian Hayes est un titulaire NBA qui assure, et il le prouve quasiment chaque soir. Cade Cunningham ne rejouera pas de la saison et les Pistons se fichent pas mal de la compétitivité ? C’est le moment Kiki, c’est TON moment.

Pistons vs Nets : 10 points à 4/13 au tir dont 0/5 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 8 passes et 2 steals en 31 minutes

Pistons vs Jazz : 4 points à 2/8 au tir dont 0/2 du parking, 5 rebonds, 5 passes et 1 steal en 26 minutes

Pistons @ Sixers : 12 points à 6/15 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Pistons @ Hawks : 17 points à 7/10 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 2 steals en 31 minutes

# OUSMANE DIENG

Ousmane est toujours blessé, tout ira bieng mais il faudra attendre février.

Thunder vs Blazers : DNP

Thunder vs Blazers : DNP

Thunder vs Pelicans : DNP

# THEO MALEDON

Le retour de LaMelo Ball a eu pour effet de diminuer le temps de jeu de Théo, mais cette semaine c’est davantage l’alchimie entre les deux qu’on a pu observer, notamment face aux Kings. A noter que Tété a gagné deux matchs en une semaine, et que c’est peut-être bien la première fois que ça lui arrive cette saison.

Hornets @ Nuggets : 2 points à 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 12 minutes

Hornets @ Kings : 12 points à 4/10 au tir dont 0/3 du parking et 4/6 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

Hornets vs Clippers : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 4 passes et 4 steals en 17 minutes

Hornets @ Lakers : 7 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 11 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

A remporté la Winter Showcase Cup avec les Clippers d’Ontario. Faites ce que vous voulez de cette information.

Clippers @ Hornets : DNP

Clippers @ Sixers : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Austin Spurs : DNP

Delaware Blue Coats @ Sioux Falls Skyforce : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarrm @ Sioux Falls Skyforce : DNP

Greensboro Swarm vs G League Ignite :

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Oklahoma City Blue : 9 points à 3/8 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 11 rebonds et 3 passes en 27 minutes

Lakeland Magic vs Stockton Kings : 5 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 29 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Lakeland Magic : DNP

Oklahoma City Blue vs Fort Wayne Mad Ants : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Lakeland Magic : 21 points à 9/14 au tir dont 1/3 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 30 minutes

Oklahoma City Blue vs Fort Wayne Mad Ants : 2 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 32 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Motor City Cruise : 14 points à 4/5 au tir dont 2/4 du parking et 4/4 aux lancers, 4 rebonds et 3 passes en 28 minutes

G League Ignite @ Greensboro Swarm : 2 points à 1/7 au tir dont 0/2 du parking et 0/1 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 25 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Iowa Wolves : 8 points à 4/8 au tir, 13 rebonds, 1 passe et 4 contres en 32 minutes

Ontario Clippers vs Maine Celtics : 10 points à 4/8 au tir et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Ontario Clippers vs Windy City : 17 points à 6/11 au tir et 5/5 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe, 1 steal et 4 contres en 41 minutes

Quelques vidéos tricolores

Frenchie. Time. 🇫🇷 Nicolas Batum : 8 PTS / 7 REB / 1 BLK

Frank Nitlikina : 3 PTS / 5 AST

Moussa Diabaté : 2 PTS / 2 REB#NBASaturdays pic.twitter.com/3DNJwK6OMp — NBA France (@NBAFRANCE) December 18, 2022

K.H. Killian Hayes. 10 PTS / 5 REB / 8 AST / 2 STL#Pistons pic.twitter.com/P6m7XEC1Qc — NBA France (@NBAFRANCE) December 19, 2022

🇫🇷 Théo & Frank 🇫🇷 Théo Maledon : 12 PTS / 7 REB / 3 AST / 1 STL (W)

Frank Ntilikina : 5 PTS / 4 REB / 1 AST pic.twitter.com/Vx6q38CH1w — NBA France (@NBAFRANCE) December 20, 2022

NICOOO. 🇫🇷 21 POINTS

7x 3-points

7 REB / 2 AST / 1 STL @nicolas88batum & les @LAClippers l’emportent face à Charlotte 126-105 pic.twitter.com/nv8Z7LcKDu — NBA France (@NBAFRANCE) December 22, 2022

Killian Hayes vs.⎜Sixers 12 PTS / 4 REB / 1 STL / 1 BLK pic.twitter.com/jcIxS3vH9d — NBA France (@NBAFRANCE) December 22, 2022

The 🇫🇷 Prince 👑 9 points / 1 ast / 1 stl Victoire des @DallasMavs à Houston ! RDV demain soir à 20H30 face aux Lakers ! #NBASundays • #NBAXmas pic.twitter.com/xN21Erbco4 — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2022