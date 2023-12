Lors de la toute fin de match entre les Wolves et les Lakers, une action a très largement fait débat. Celle où LeBron James dégaine à 3-points en contre-attaque, un panier que les arbitres compteront finalement à deux points après avoir revu les images. Sauf que même avec les images, LeBron James n’est pas d’accord.

Ce tir aurait pu remettre tout le monde à égalité, oui, mais non. Immédiatement après la réussite anniverso-royale, les arbitres se sont précipités vers le replay et ont sans trop sourcillé accordé le fait que le shoot de LeBron James était à deux points.

D’accord ? Pas d’accord ?

On se souvient de Kevin Durant qui avait mordu la ligne d’un quart de pointure lors des demi-finales de Conf en 2021 face aux Bucks, cette fois-ci le scénario est légèrement différent puisque le camp Lakers conteste clairement la décision des arbitres. Une décision qui, s’il avait été changée, aurait peut-être fait basculer la rencontre, et si l’on ne reviendra plus dessus de manière officielle, LeBron James a quand même tenu à dire ce qu’il pensait de la situation, tout en nuance :

« C’était clairement un trois points… mon pied est derrière la ligne. Vous pouvez voir l’espace entre mon pied et le début de la ligne à trois points. Même Stevie Wonder peut le voir. » – LeBron James

Victoire des Wolves au final, mérité sur l’ensemble de la rencontre mais peut-être pas au vu de cette action. On vous laisse avec les plus fins limiers de la Twittosphère, qui vous expliqueront sans doute la vérité vraie mieux que nous. D’ici-là on pose cette question ci-dessous et on part en COURANT pour ne pas prendre la foudre des uns et des autres : alors, selon vous, c’est deux ou c’est trois ?