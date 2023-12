Transfert NBA : OG Anunoby chez les Knicks !! // Allez, café

All-Star Game LNB en préambule et nuit NBA pour se finir ? Les vrais auront profité de la pause pour se faire le “Allez café” du soir en direct. Pour les autres, voici le replay !

La journée d’hier – en tout cas la fin – a été marquée par le trade entre les Knicks et les Raptors, envoyant notamment OG Anunoby à New York et le duo Barrett / Quickley au Canada. L’occasion de revenir “à tiède” sur tout ça, sur ce que ça veut dire pour les Dinos, pour le Madison, mais aussi pour Evan Fournier ou pour Pascal Siakam. Premier domino qui tombe à Toronto ? Enfin le défenseur élite qu’il fallait aux Knicks ? Pourquoi tout le monde se cogne de Malachi Flynn ? Pas mal de questions, normal ça vient de tomber, et on tente de vous éclairer avant de voir ce que ça donne sur le terrain.

Allez, café !