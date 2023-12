Six matchs seulement cette nuit en NBA mais TANT de choses à vous raconter. Alors on essaie de vous filer ça pêle-mêle comme dirait l’autre, avec plein de petits liens et plein d’amour en ce dernier jour de 2023 !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

Evan Fournier a joué 17 minutes mais il n’a pas lâché 23 passes face aux Pacers.

Killian Hayes a été naze en début de match mais mieux par la suite. Et surtout, Killian a gagné un match de basket-ball.

Malcolm Cazalon a joué avec le Cruise de Motor City (11 points).

Nicolas Batum était de retour et il a mis 9 points face aux Bulls.

Rudy Gobert a perdu la bataille statistique face à AD, mais en ressenti on vous jure qu’il a fait un match de patron.

Rayan Rupert a scoré 12 points en G League.

Le highlight de la nuit, sortez les loupes

Voici la vidéo la plus détaillée, millimètres par millimètres :

December 31, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #10 | Pick #63

Moyenne de la nuit : 38.81 pts

December 31, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir