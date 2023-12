Parmi les raisons qui expliquent la belle forme affichée par les Bulls, il y a l’absence de Zach LaVine l’explosion inattendue de Coby White ou encore la défense suffocante d’Alex Caruso. Mais il y a aussi les travaux d’un vieux de la vieille depuis une semaine : Andre Drummond…

Le revoilà le poilu des épaules, le revoilà l’homme qui porte un appareil dentaire à 30 ans, le revoilà le multiple champion… du Shaqtin’ A Fool.

Mais si vous aimez vous moquer passez votre chemin, car ceci est une tribune faisant fi des balbutiements habituels de Dede et mettant plutôt en exergue ses exploits actuels. Celui de la nuit ? Avoir profité de l’absence de Joel Embiid pour faire de la confrontation avec les Sixers l’équivalent d’une cueillette de mûre en septembre. On se souvient évidemment que le pépère Dede a quand même été meilleur rebondeur de la Ligue à quatre reprises à la fin des années 2010, mais on se souvient aussi que c’est quand même beaucoup plus dur depuis quelques années. Alors quand on a vu qu’en l’absence de Nikola Vucevic l’ancien joueurs des Pistons, des Cavs, des Lakers, des Sixers et des Nets reverdissait à ce point, oui, la surprise fut notre première réaction.

Une fois ça va, deux fois ça ressemble déjà moins à un hasard, et après une fiche à 24 points, 25 rebonds, 3 steals et 2 contres mardi contre les Hawks, voilà que le coquin a récidivé cette nuit, quasiment dans l’anonymat pendant qu’on était occupé à regarder, désolé, deux vrais All-Stars (Rudy Gobert et Anthony Davis). 15 points, 23 rebonds, 2 passes, 2 steals et 3 contres, cette fois-ci face aux intérieurs des Sixers, alors on oublie pour un temps les bégaiements à finir dans un bêtisier et on applaudit bien fort la forme actuelle de Dede.

Andre Drummond qui collectionne les matchs à 20 rebonds ? Magnifique, vivement le trophée de MVP de James Harden et, surtout, on espère que Benjamin Pavard marquera un beau but cet été à la Coupe du Monde.