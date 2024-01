Entre deux petits fours et trois matchs à 30 points et/ou 20 passes, la NBA a distribué ses premiers lauriers pour l’année civile. Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton ont ainsi été élus Joueurs de la semaine, gloire aux chefs d’orchestre pour débuter 2024 !

Deux meneurs de jeu invaincus la semaine passée, deux génies du basket qui ont réussi à lier l’utile à l’agréable. Tyrese Haliburton ? 25,3 points et 17,7 passes de moyenne en trois matchs (trois victoires) avec notamment deux matchs consécutifs à 20 points et 20 passes, le magicien des Pacers devenant ainsi le troisième joueur avec John Stockton et Magic Johnson) à réaliser cet exploit. Shai Gilgeous-Alexander ? 33,5 points et 6,5 passes, quatre victoires en quatre matchs, et un Thunder qui surfe sur sa vague en squattant fièrement à la deuxième place de l’Ouest.

Deux joueurs exceptionnels qui devraient rythmer l’année 2024 comme ils l’ont fait en 2023, un candidat MVP et un autre qui a toutes les raisons de le devenir dans les prochaines années. Deux mecs qui font partie de la courte liste de ceux qui nous font nous lever sans réveil, peut-être un peu pour ça qu’on écrit ce papier à 2h11 devant un Thunder-Celtics alors on vous laisse, parce que nous on a match. Encore bonne année la famille !