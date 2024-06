Excellent cette nuit pour faire chuter les Mavs, Jrue Holiday a été le grand bonhomme de ce Game 2. Si son équipe a pris un excellent départ dans ces Finales, le meneur refuse de s’enflammer. La route est encore longue vers le Larry O’Brien Trophy.

Si on en croit les statistiques, une équipe qui mène 2-0 en Finales NBA a 86% de chance de soulever le trophée. Pour être exact, le scénario s’est présenté à 36 reprises pour 31 sacres de l’équipe menant 2-0.

Pour autant, n’allez pas dire à Jrue Holiday que ces Finales 2024 sont déjà dans la poche des Celtics. Le meneur en a vu d’autres et il sait qu’il y a encore deux victoires à aller chercher pour mettre la main sur la coupe.

Jrue Holiday still locked in on the final goal for the Celtics:

“Being up 2-0 means nothing.” pic.twitter.com/nPcrNYbRIG

— Daniel Donabedian (@danield1214) June 10, 2024

“C’est formidable. Mais nous savons qu’une avance de 2-0 ne veut rien dire. Le travail n’est pas terminé. Nous devons faire tout ce qu’il faut pour gagner le titre”.

Si Jrue les Vacances est aussi prudent, c’est qu’il connaît bien les Finales NBA, lui qui fut champion en 2021 avec les Milwaukee Bucks. Lors de ces fameuses Finales, c’est Phoenix qui menait 2-0 avant de se faire retourner par les Bucks en 6 manches. On peut imaginer que Jrue n’a pas spécialement envie de connaître le même destin sous l’uniforme des Celtics. Avec deux matchs à venir à Dallas, la série peut très bien revenir à Boston à égalité.

L’objectif est donc d’aller chercher une victoire du côté de l’American Airlines Center pour vraiment mettre Dallas dos au mur. Depuis le début de la série Jrue Holiday tourne à 19 points, 9 rebonds, 4 passes, à 65% au shoot. Son travail défensif sur Kyrie Irving a notamment été indispensable pour réduire la puissance de frappe des Mavs. Un gros candidat pour le titre de MVP des Finales le copain Jrue Holiday ?

Source texte : Land of Basket