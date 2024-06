Malgré son gros match sur le plan statistique, Luka Doncic était loin d’être satisfait après la défaite des Mavs lors du Game 2. Le Slovène a même pris la responsabilité de la défaite en conférence de presse.

On peut réaliser un triple-double avec 32 points et quand même tirer la gueule, c’est la leçon du jour de Luka Doncic. Lulu a pourtant été le meilleur joueur de Dallas cette nuit mais sa seconde mi-temps a été plus compliquée et il a surtout perdu 8 ballons. Au moment de se retrouver face aux journalistes, le meneur a donc pris pour lui la défaite de son équipe. Des propos rapportés par ESPN.

“Je pense que mes ballons perdus et mes lancers ratés nous coûtent la victoire. Alors je dois faire mieux dans ces deux catégories. On se doit de mettre nos shoots si on veut gagner ces matchs”.

Avec seulement 4/8 sur la ligne des lancers-francs, Doncic n’a pas brillé, lui qui tourne pourtant à plus de 78% en régulière sur cet exercice. Si Luka Doncic a connu un peu de déchet dans son jeu, il faut quand même souligner qu’il ne peut pas tout faire tout seul et il aurait bien besoin d’un Kyrie Irving pour le moment totalement incapable de peser dans ces Finales 2024.

Son coach Jason Kidd a néanmoins tenu à rendre hommage au match global de Luka Magic, certes pas parfait mais qui a mis Dallas à portée de la victoire.

« Il [Doncic, ndlr] a été formidable. Peu importe ce qu’il dit, c’est ce qu’il est. C’est un leader. Tout ne repose pas sur lui. C’est une équipe. Nous gagnons en équipe et nous perdons en équipe. Il nous a mis en position de gagner. Il a été très bon ce soir. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à passer le cap. Je pense que notre défense a été très, très bonne. Nous devons juste prendre soin du ballon”.

Source texte : ESPN