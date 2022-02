La Basketball Africa League dévoile son calendrier 2022 : reprise le 5 mars, la NBA continue d’entretenir ses liens

Le saviez-vous ? La Ligue de Basketball Africaine (BAL) reprend dans moins d’un mois. Cette compétition, financée en partie par la NBA pour développer le basket africain, prendra place à Dakar, au Caire et à Kigali pour une seconde édition. Douze équipes, deux conférences et cinq matchs de saison régulière, on va tout vous expliquer.

Alors qu’en NBA on arrive gentiment aux deux tiers de la saison 2021-22, c’est une autre compétition qui s’apprête à reprendre sur le continent africain. Le 5 mars 2022, à Dakar, marquera l’ouverture de la seconde édition de la BAL lors d’un match entre le Club de l’Université de Dakar et le Seydou Legacy Athlétique Club. Cette ligue est composée de douze équipes de seize joueurs maximum, réparties sur deux conférences de six équipes : la Conférence Sahara et la Conférence Nil. Chacune des équipes participantes représente un pays du continent africain. Une des particularités de ce championnat, c’est que chaque équipe doit être composée d’au moins huit joueurs de la nationalité représentée. Comprenez par exemple que pour le Zamalek Sporting Club, le club égyptien vainqueur de la première édition, huit joueurs sur seize doivent avoir la nationalité égyptienne. Lors de l’édition inaugurale, en 2021, six villes devaient accueillir la compétition : Le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigeria), Rabat (Maroc), Monastir (Tunisie) et Kigali (Rwanda) pour le Final Four, mais tous les matchs ont finalement eu lieu dans cette dernière au sein d’une bulle anti-COVID.

Lancée en 2020, la BAL est le résultat d’une collaboration entre la NBA et la FIBA pour permettre de développer le basketball en Afrique. Très investi dans le projet, Dikembe Mutombo, ancien joueur NBA et Hall of Famer, s’était exprimé en 2019 sur le potentiel de cette nouvelle ligue.

« L’avenir de la NBA, c’est l’Afrique. Le continent est gorgé de trésors, de talents qui ne demandent qu’à être aidés et formés pour pouvoir réaliser leurs rêves. Je veux les aider, et avec la NBA, leur donner les outils et les moyens de les atteindre. C’est plus qu’un engagement pour moi, ça dépasse le cadre du basket. La jeunesse africaine, j’ai envie de tout lui donner, d’aider autant que possible mon magnifique continent. C’est un peu ma raison d’être. »

Dans moins d’un mois, la seconde édition de la BAL va donc être lancée avec quelques modifications par rapport à l’année dernière. Trois villes accueilleront la compétition cette saison : Dakar (Sénégal), Le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda). Dans ce contexte, alors, les matchs de la Conférence Sahara se joueront à Dakar du 5 au 15 mars et les matchs de la Conférence Nil se joueront au Caire du 9 au 19 avril. Les Playoffs, eux, se joueront à Kigali du 21 au 28 mai 2022. Durant la saison régulière, chaque équipe jouera contre les autres équipes de sa conférence, c’est-à-dire cinq matchs en tout. C’est peu, mais c’est suffisant par exemple pour rendre la fanbase des Knicks complètement ravagée, alors on s’en contentera. Les quatre premiers de chaque conférence seront qualifiés pour les Playoffs, où le leader de la Conférence Sahara jouera le quatrième de la Conférence Nil, et ainsi de suite. Comme pour les compétitions internationales, la post-season en BAL se joue sur des matchs à élimination directe, donc attention, il ne faut pas se ch*er dessus !

La Basketball Africa League vient d’officialiser les douze équipes qui participeront à cette seconde édition et on ne retrouve que cinq équipes de la saison précédente : le champion en titre, le Zamalek Sporting Club (Égypte), ainsi que l’Union Sportive Monastirienne (Tunisie), les Forces Armées et Polices Basketball (Cameroun), le Clube Atletico Petroleos de Luanda (Angola) et l’Association Sportive Salé (Maroc).

Chargée d’un potentiel énorme, la BAL pourrait – d’ici quelques années – nous sortir quelques futures stars de la NBA qui marcheront dans les pas de Joel Embiid. On s’emballe peut-être un peu, mais rappelons que Jojo n’a commencé le basket qu’à 15 ans…

Source texte : NBA.com