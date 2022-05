Après l’échec cuisant des Nets au premier tour des Playoffs, Kevin Durant et Kyrie Irving vont avoir l’occasion de mater leur ancienne équipe – respectivement Golden State et Boston – s’affronter pour le titre en NBA. Qui ramènera le barbecue et les bouées pour aller faire un plouf dans la pistoche à la mi-temps ? Voici les vraies questions que la planète basket se pose à deux jours des Finales NBA (non).

« Allo Kyrie ? Ça va bien ? Ouais dis-moi, j’suis à Malibu avec deux trois potes et je me demandais si tu voulais pas qu’on se mate les Finales NBA ensemble, histoire de pleur… euh de se motiver pour l’année prochaine quoi ». Hop, il écoutera le message vocal quand il aura un moment. Warriors contre Celtics, aka les ex de KD et Uncle Drew qui s’affrontent pour le titre. Les deux joueurs ont mis fin à leurs histoires communes avec GS et Boston en 2019… l’amour dure trois ans comme on dit, ou alors c’est le temps nécessaire après coup pour se rendre compte de la boulette, allez savoir. Oui parce qu’on est en 2022, et que les deux zozos sont devant leur téloche à mater les anciens partners in crime se la donner au mois de juin. Ça ne paye pas trop de mettre le bazar dans une équipe et de se tirer ensuite, hein Kyrie. Surtout quand le karma fait aussi bien les choses. On espère que le canapé de la villa n’est pas de couleur verte, sinon bonjour le petit courant d’air glacial venu tout droit de Nouvelle-Angleterre quand Kai va débarquer chez son compère. Attention à ce qu’il ne soit pas trop confort non plus, ça rappellerait une zone particulière à Kevin aussi. Nul doute que dans le salon, à l’heure du coup d’envoi de ces Finales, ça sera le silence de cathédrale. Allez, à la limite le bruit des cacahuètes mâchées nerveusement par les deux larrons.

Pour que chacun passe un bon moment sur le canapé devant la télé, TrashTalk a envoyé directement aux US un kit spécial « Finales NBA 2022 des ex », destiné bien sûr aux deux leaders de Brooklyn. En exclusivité, nous vous révélons son contenu.

Une petite poupée vaudou de Brad Stevens.

Une compilation maison de musiques de méditation spéciale « Draymond Green ».

Trois kilos de sel.

Le kit de cuisine ultime pour cupcakes avec son kit de glaçage couleur jaune.

Deux Capri-Seum.

NBA 2K19.

Un accès premium à jerecuperemonex.com

Une photo de Steve Kerr dans un cadre bleu et jaune.

Un planisphère.

Deux boîtes de Kleenex.

Kevin Durant et Kyrie Irving vont être ravis : avec ça, impossible de passer des mauvaises finales, c’est du fun et de la joie 100% garantis. Bon, on avoue qu’on a hésité longuement sur la quantité de sel, mais nul doute finalement quant au fait que celle-ci sera entièrement épuisée à la fin des Finales.