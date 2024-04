A Philadelphie, l’un des joueurs les plus iconiques de l’histoire de la franchise a été mis à l’honneur ce vendredi 12 avril. Allen Iverson, qui a porté la tunique bleu et blanche entre 1996 et 2007 (et brièvement en 2009-10), a découvert une statue à son effigie devant le centre d’entraînement.

Les choses ne semblent que plus normales depuis hier. L’un des athlètes les plus influents de sa génération, et symbole des Sixers des années 2000, dispose de sa propre statue. Elle immortalise le célèbre crossover de The Answer, représenté avec son fameux bandeau couvrant ses tresses.

Accompagné de membres de sa famille, il a levé le drap qui recouvrait l’œuvre sous les applaudissements des journalistes et personnalités de la franchise présentes.

Peu après, en conférence de presse, Allen Iverson n’a pas caché son émotion d’être honoré de la sorte :

“C’est un tel honneur, et je n’ai même pas l’impression que c’est réel. Je ne suis pas très nerveux d’habitude, mais le fait de voir tant de gens que j’aime ici… Je veux juste dire tout ce qu’il faut et je veux juste que vous sachiez que je vous apprécie tous.” “Quand on pense à cette statue à l’extérieur, c’est une représentation de tous ceux qui m’ont aidé, de tous ceux qui ont joué un rôle dans mon développement et dans ma vie.”

Ses 19 931 points font de lui le deuxième marqueur de l’histoire de la franchise derrière Hal Greer (21 586), tandis que la saison et les Playoffs 2000-01 l’ont propulsé dans la légende à Philadelphie. S’il n’a pas pu vaincre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en Finales, ses performances au scoring et ses dribbles ont enchanté plus d’une génération, à Philly comme ailleurs.

Il s’agit de la dixième statue sur le “Legends Walk” de la franchise. Iverson rejoint Wilt Chamberlain, Julius Erving, Billy Cunningham, Moses Malone, Charles Barkley, Maurice Cheeks, Hal Greer, Bobby Jones et Dolph Schayes.

Selon les informations rapportées par The Philadelphia Inquirer, A.I. sera également mis à l’honneur ce dimanche, avant l’ultime rencontre de saison régulière à Philly.

Source texte : The Philadelphia Inquirer