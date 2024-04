Alors que les Sixers se sont inclinés au bout du money-time à New York, Joel Embiid et les siens n’ont plus aucune marge de manœuvre. Dos au mur, l’ancien MVP a toutefois tenu un discours positif, assurant sa confiance en la qualification pour le prochain tour.

D’emblée, on ne peut que remarquer que le body language ne colle pas exactement avec les paroles prononcées par Joel Embiid dans le vestiaire des Sixers. Tête baissée, main sur le front et voix plutôt basse, le pivot assure rester confiant :

“On devrait mener 2-0… on est bien. On va remporter cette série. On va gagner. On sait ce qu’on doit corriger. On a fait un meilleur travail aujourd’hui, donc on va le faire. Mais on est la meilleure équipe et on va continuer à se battre.”

Embiid: “We should be 2-0. We’re good. We’re going to win this series.” pic.twitter.com/yM6L909cC8

— PHLY Sixers (@PHLY_Sixers) April 23, 2024

Si les Knicks comptent désormais deux matchs d’avance, force est de constater que rien n’a été facile et que le sort des deux rencontres aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Sept points d’écart il y a deux jours, trois points dans la défaite d’aujourd’hui… qui aurait pu être évitée sans un séquence finale complètement folle. Le score n’indique pas une domination outrageante des New-yorkais, loin de là.

Mais dans le même temps, l’état de forme du MVP en titre est aussi troublant qu’il ne force le respect. Embiid semble clairement handicapé par son genou, et éprouve des difficultés à revenir rapidement en défense ou à se relever après un contact. Il n’a collecté qu’un seul rebond dans la deuxième mi-temps du Game 2, symbole d’un physique plus qu’emprunté. Pour autant, il a marqué 29 points samedi dernier et 34 cette nuit, prouvant tant sa résilience que sa capacité à marquer des paniers.

Philly doit obligatoirement gagner le Game 3 à la maison, sous peine d’être face à une mission impossible. Pour cela, la santé de son MVP doit impérativement égaler son optimisme de ce soir.