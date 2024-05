Messieurs-dames, Grant Williams. Echangé par les Celtics cet été dans le cadre d’un trade à trois avec les Mavericks et les Spurs, seulement un mois après l’échec des siens en Finales de Conférence contre le Heat, Grant Williams avait disputé 47 matchs avec les Mavs avant que les Texans l’échangent à leur tour aux Hornets contre PJ Washington. Brutal.

Vous voulez une stat de fou ? On en a une pour vous. Toutes les équipes qui ont tradé Grant Williams pendant la saison NBA 2023-2024 ont atteint les Finales NBA. De là à aller chercher un lien de cause à effet, il n’y a qu’un pas. Envoyé par les Celtics le 12 juillet à Dallas pour voir là-bas s’ils y étaient, les Mavs ont quant à eux envoyé l’ailier fort joufflu dans la benne à encombrants de la NBA le 8 février. Pour ceux qui n’ont pas l’allégorie, la benne à encombrants en question étant la franchise des Charlotte Hornets et ses 21 matchs gagnés cette saison. Depuis son départ des Celtics, les verts ont réalisé leur meilleure saison régulière en quinze ans, et les Mavs ont fini la saison en boulet de canon, empochant 21 victoires et 9 défaites en 30 matchs.

Grant Williams qui réalise que la Finale NBA c’est Boston – Dallas : pic.twitter.com/AFUbasOvOg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2024

Neuf, c’est le nombre de matchs que Grant Williams a remporté depuis son trade, qui a fait de lui un remplaçant dans la troisième pire équipe de la ligue. Pendant qu’il partait en vacances à Cancun ou à Baudemont, ses deux anciennes équipes remportaient série de Playoffs sur série de Playoffs, jusqu’à se rencontrer en Finales NBA. La NBA, ça peut aller très vite. Et ça peut être cruel parfois aussi. Un jour tu joues avec un des backcourts les plus dangereux de l’histoire de la NBA, et le lendemain tu partages le terrain avec Marques Bolden et Bryce McGowens. Rude. Dans un sens, les Mavericks peuvent remercier les Hornets pour deux choses : les avoir débarrassé de Grant Williams et les avoir battu en back-to-back la saison dernière, leur permettant de tanker pour obtenir Dereck Lively II à la Draft 2023.

“Imma make them both” – Grant Williams, au sujet des équipes en Finales NBA 2024, probablement

Le GrantWilliamsico, les Finales NBA 2024, se joueront sans Grant Williams, pourtant passé par les deux équipes finalistes cette saison. Quoi qu’il en soit, les Hornets savent ce qu’ils ont à faire s’ils veulent atteindre les sommets l’année prochaine. Nous on a vu une idée qui nous plaît pour l’issue de cette Finale Mavs-Celtics : le perdant a un gage et doit récupérer Grant Williams à l’inter-saison.